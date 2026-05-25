Domani, martedì 26 maggio, il Teatro Comunale di Nardò ospiterà una giornata formativa di alto profilo dal titolo “Corso avanzato in materia di infortunistica stradale e rilievi tecnici di Polizia Giudiziaria. Il rilievo del sinistro stradale: il contributo dell’innovazione tecnologica al servizio degli operatori di primo intervento”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Nardò, risponde alla necessità di aggiornare costantemente le competenze della Polizia Locale e delle forze dell’ordine nella gestione delle emergenze su strada. In un contesto in cui la precisione dei rilievi è cruciale sia per l’accertamento della verità sia per le successive fasi processuali, la tecnologia si dimostra un alleato indispensabile. Al centro del dibattito ci saranno l’evoluzione normativa, la digitalizzazione del dato sul campo e l’ottimizzazione dei tempi di intervento per garantire la sicurezza degli operatori e la fluidità del traffico.

“Il rilievo del sinistro stradale non è più solo una procedura burocratica, ma un’operazione scientifica ad alta precisione”, spiega il comandante della Polizia Locale Cosimo Tarantino. Anche il consigliere delegato Gabriele Mangione ha sottolineato il merito della Polizia Locale nel farsi interprete di questa esigenza di modernizzazione.

Il programma inizierà alle ore 8:30 con l’accreditamento, seguito dai saluti delle autorità e da una sessione teorica alle 9:15. Il momento chiave della giornata si terrà nel pomeriggio, a partire dalle 14:30, con la simulazione pratica di un incidente stradale complesso con esito mortale. Durante la prova verranno messi a confronto i rilievi tradizionali e quelli digitalizzati tramite il sistema TopCrash (prodotto da Divitech Spa), valutando parametri come velocità, accuratezza e sicurezza.

L’evento si concluderà alle 17:30 dopo un question time e un test di valutazione per il rilascio degli attestati. I relatori della giornata saranno Franco Morizio (docente ASAPS e saggista) e Cosimo Tarantino (Comandante Polizia Locale di Nardò), con la moderazione affidata a Donato Zacheo (Comandante della Polizia Locale di Lecce). La partecipazione è gratuita.