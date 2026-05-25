In occasione della Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi del 25 maggio, la Polizia di Stato rinnova con forza il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto di un fenomeno drammatico che colpisce migliaia di famiglie in tutto il mondo. Attraverso attività investigative rigorose, campagne di sensibilizzazione mirate e iniziative di prossimità sul territorio, le forze dell’ordine si muovono al fianco di famiglie, giovani e mondo della scuola.

La tutela dei minori rappresenta una priorità assoluta. Per questo motivo, la Polizia di Stato è quotidianamente attiva sia nelle azioni preventive sia nel coordinamento tempestivo delle ricerche, operando in stretta sinergia con l’autorità giudiziaria; gli enti territoriali; le associazioni e le organizzazioni deputate alla protezione dell’infanzia

Per l’anno 2026, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha confermato la sua partecipazione attiva a livello globale aderendo a due importanti iniziative:

“Home Should Be Safe”: Promossa dalla Fondazione Amber Alert EU, questa campagna di sensibilizzazione è rivolta specificamente agli adulti (genitori, insegnanti, allenatori, vicini di casa e operatori sanitari). L’obiettivo è fornire consigli pratici per riconoscere tempestivamente i segnali premonitori e i comportamenti di un minore che indicano un contesto di violenza domestica, stimolando una prevenzione precoce. Global Missing Children’s Network (GMCN): Una rete globale gestita dal Centro Internazionale per i Bambini Scomparsi e Sfruttati (ICMEC). Con la collaborazione del Servizio Centrale Anticrimine, viene attivamente supportato il portale dedicato alla ricerca dei minori ( it.globalmissingkids.org ).

Entrambe le iniziative prevedono la diffusione capillare di materiali multimediali sui canali istituzionali della Polizia di Stato. Il messaggio centrale è chiaro: l’importanza di agire rapidamente.