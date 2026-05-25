Un grave incendio auto a Galatone ha tenuto impegnate le forze dell’ordine e i soccorritori nella notte del 25 maggio. Intorno alle ore 00:29, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, supportata da ulteriori unità operative, è intervenuta d’urgenza in via Caduti Galatei per domare il rogo di tre vetture parcheggiate su un’area pubblica.

I veicoli avvolti dalle fiamme si trovavano in sosta nei pressi dell’officina meccanica “Auto Service”, dove erano temporaneamente custoditi in attesa di interventi di riparazione.

Per cause che sono tuttora in corso di accertamento, il fuoco ha colpito contemporaneamente tre mezzi, una Smart, un Fiat Fiorino e un pick-up Mitsubischi

Il bilancio dei danni è pesante, poiché l’incendio ha provocato il totale danneggiamento di tutte e tre le vetture. Nonostante la violenza del rogo, il tempestivo intervento dei Caschi Rossi ha permesso la completa estinzione delle fiamme e la successiva messa in sicurezza dell’intera area, impedendo che l’incendio si propagasse alle strutture adiacenti e ad altri veicoli circostanti.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente anche i militari del NORM dei Carabinieri di Gallipoli. I militari hanno avviato i rilievi di rito e gli accertamenti di competenza per stabilire l’esatta dinamica dell’evento e determinare l’origine del rogo. Al momento non si esclude alcuna pista.