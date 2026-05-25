Costruire un ponte solido e strutturato tra il sistema educativo e il mercato occupazionale del Salento. Con questo obiettivo la CISL di Lecce, in collaborazione con CISL Scuola Lecce e ASESI, celebra la conclusione della prima annualità della seconda edizione del percorso di Formazione Scuola Lavoro (FSL) denominato “La scuola non è un’isola”.

L’importante appuntamento si terrà martedì 26 maggio 2026 a Maglie, a partire dalle ore 9.30, presso l’Aula Magna dell’I.I.S.S. “Egidio Lanoce” (in Via Regina Margherita n. 50).

Il progetto, nato grazie a una partnership strategica con ARPAL Puglia e l’Agenzia per il Lavoro GiGROUP S.p.A., si sviluppa nel biennio degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027. Questa prima fase ha visto il coinvolgimento attivo di circa 100 studentesse e studenti provenienti da sette classi quarte di quattro istituti superiori della provincia di Lecce, uniti per sviluppare competenze integrate e trasversali.

L’evento si aprirà con i saluti di Giovanni Casarano, Dirigente scolastico dell’IISS “E. Lanoce” di Maglie, istituto ospitante e parte integrante del progetto. A seguire, prenderanno la parola Ada Chirizzi, Segretario Generale CISL Lecce, e Gerardo Maestoso, Segretario Generale CISL Scuola Lecce.

Il valore della rete territoriale sarà testimoniato anche dagli interventi dei Dirigenti Scolastici delle altre scuole coinvolte nel percorso di formazione scuola lavoro a Lecce: Anna Lena Manca (IISS “Don Tonino Bello” – Liceo Artistico “Nino Della Notte” di Tricase/Alessano/Poggiardo) e Silvia Madaro Metrangolo (IIS “A. De Pace” di Lecce).

Il cuore del dibattito si accenderà dopo l’introduzione di Donato Congedo, Segretario Territoriale CISL Lecce, con una tavola rotonda focalizzata sul futuro professionale delle nuove generazioni. Il panel, intitolato “Dalla formazione al lavoro: le nuove sfide per i giovani tra sostenibilità ambientale, digitalizzazione e soft skills”, vedrà il confronto tra autorevoli esperti del settore: Anna Cammalleri, già Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia; Maria Grazia Fasiello, Istruttrice mercato del lavoro presso l’Ufficio Coordinamento Lecce di Arpal Puglia; Enrico Calcagnile, Area Manager di Gi Group S.p.A.; Davide Micocci, Direttore della fotografia e fondatore della casa di produzione cinematografica “Lentu Film”.

I lavori della tavola rotonda saranno coordinati da Andrea Iurlaro, Segretario Territoriale CISL Scuola Lecce.

L’iniziativa ribadisce con forza l’impegno sinergico del sindacato e dei suoi partner nel valorizzare il potenziale dei giovani salentini, offrendo loro gli strumenti giusti per rispondere con successo alle reali esigenze del mercato del lavoro contemporaneo.