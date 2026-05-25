Prenderà il via mercoledì 27 maggio alle ore 19.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Corsano, il primo appuntamento di “Donne, storie e futuro”. Si tratta di un’importante attività di animazione territoriale e ascolto partecipato dedicato all’empowerment femminile, promosso dall’Associazione Mamma Sira APS ETS.

L’iniziativa rientra nella Linea di Intervento “Puglia Donna Partecipa”, all’interno del progetto “ORIENTARSI A SUD” – IL FUTURO PARTE DA CORSANO, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del programma “PUNTI CARDINALI FOR WORK” (PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027).

Il percorso nasce con l’obiettivo di creare spazi reali di confronto, orientamento e partecipazione attiva rivolti alle donne del territorio. L’intento è valorizzare competenze, aspirazioni e potenzialità che spesso non vengono riconosciute o adeguatamente sostenute.

Il focus sarà incentrato su temi cruciali per la crescita personale e collettiva: Autonomia e consapevolezza personale; Inclusione sociale e lavorativa e Creazione di reti femminili per generare nuove opportunità culturali, creative e professionali

L’iniziativa si articolerà in quattro incontri tematici, dedicati rispettivamente all’ascolto, alla formazione, alla creatività e alla progettazione condivisa. Un cammino esperienziale che intreccia narrazione, orientamento e cittadinanza attiva, con particolare attenzione ai settori della cultura, del turismo, dell’artigianato e dell’autoimprenditorialità.

Il debutto di mercoledì 27 maggio avrà come titolo “Ascoltare e raccontare – Storie che ispirano, strade che si aprono”. La serata sarà dedicata al valore delle esperienze personali come strumenti di consapevolezza, cambiamento e ispirazione collettiva. Attraverso testimonianze autentiche, le partecipanti rifletteranno sulle proprie competenze e sui desideri professionali in relazione alle opportunità offerte dal territorio.

Il programma della serata prevede:

Saluti istituzionali: Francesco Caracciolo (Sindaco di Corsano) e Enza De Francesco (Assessore alla Pubblica Istruzione, Politiche Educative e Servizi Sociali).

Francesco Caracciolo (Sindaco di Corsano) e Enza De Francesco (Assessore alla Pubblica Istruzione, Politiche Educative e Servizi Sociali). Moderatrice: Rosaria Bianco, giornalista.

Rosaria Bianco, giornalista. Interventi e testimonianze: Pamela Raeli e Anna Maria Chirone racconteranno i propri percorsi personali e professionali, tra sfide e trasformazioni.

Il progetto si rivolge a donne di età compresa tra i 16 e i 65 anni, con una particolare attenzione a: Donne disoccupate o inattive; Donne in fase di transizione personale o lavorativa; Giovani, adulte e donne con fragilità sociali o culturali

L’obiettivo finale è costruire una rete territoriale fondata sull’ascolto reciproco e sul sostegno tra donne, promuovendo l’autoefficacia e la partecipazione attiva.