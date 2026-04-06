Addio a Brizio Montinari, il costruttore che ha dato forma al Salento

Ci sono uomini che non si limitano a poggiare una pietra sopra l’altra, ma che sanno trasformare il cemento in visione e il lavoro in un atto d’amore per la propria terra. Brizio Montinari, scomparso a 93 anni, apparteneva a quella rara stirpe di costruttori capaci di guardare oltre l’orizzonte del presente. Se ne è andato, ma ha lasciato dietro di sé una geografia fatta non solo di edifici, ma di storie, incontri, possibilità.

Nato a Calimera nel 1932, quarto di sei figli, Brizio ha attraversato il Novecento con l’energia di chi sa che la vera ricchezza si nasconde nel modo, discreto, di cambiare il mondo, senza rumore. Con la sua scomparsa, il Salento perde un capitano d’industria d’altri tempi, un uomo che ha saputo coniugare il rigore dell’imprenditoria con la dolcezza della filantropia.

Una vita dedicata all’impresa e al territorio

Fin da giovane, affiancando il padre e i fratelli, ha contribuito alla costruzione di opere che hanno segnato e cambiato il volto di Lecce e del Salento. È stato un uomo capace di immaginare la città prima ancora che esistesse. Piazza Mazzini, l’Hotel President, interi spazi della quotidianità portano la sua impronta. Montinari ha sempre mantenuto i piedi ben piantati nelle radici della sua Calimera, pur con la mente rivolta alle grandi innovazioni del settore delle costruzioni.

Ma ridurre la sua vita a una carriera imprenditoriale sarebbe limitante. Se i palazzi e le infrastrutture restano a testimonianza della sua capacità tecnica, è nel sociale che Brizio ha lasciato l’impronta più profonda. Sostenitore convinto della solidarietà verso i più fragili, ha messo la forza del suo gruppo al servizio dei bambini salentini e delle famiglie in difficoltà, dimostrando che l’imprenditoria può e deve avere un volto umano.

Un’eredità di valori per le nuove generazioni

Chi lo ha conosciuto parla di un uomo riservato, lontano dai riflettori, ma dotato di una lucidità rara. Ascoltava, osservava, poi decideva. Senza clamore. Senza bisogno di raccontarsi. La sua forza era tutta lì: nella coerenza tra ciò che pensava e ciò che faceva.

Oggi la comunità di Lecce e l’intero comparto dell’imprenditoria salentina si stringono attorno alla famiglia Montinari. Il dolore per la perdita di un “visionario di comunità” è mitigato dalla consapevolezza dell’eredità immensa che Brizio lascia dietro di sé.

Non si tratta solo di aziende e fatturati, ma di un modo di intendere la vita: con garbo, discrezione e una costante attenzione ai bisogni degli altri. Brizio Montinari ci insegna che si può essere grandi leader restando, nell’animo, quei ragazzi di Calimera pronti a rimboccarsi le maniche per il bene comune.

Il viaggio di Brizio si conclude qui, ma le sue visioni continueranno a camminare sulle gambe di chi crede ancora che costruire significhi, prima di tutto, prendersi cura dell’altro.