Arnesano, Calimera, Caprarica di Lecce, Casarano, Castro, Corigliano d’Otranto, Cutrofiano, Gagliano del Capo, Gallipoli, Maglie, Martano, Melpignano, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo, Presicce-Acquarica, Racale, Ruffano, San Pietro in Lama, Sogliano Cavour, Tricase e Uggiano la Chiesa. Sono questi, in rigoroso ordine alfabetico, i 21 comuni salentini che ieri e oggi sono stati chiamati a scegliere chi indosserà la fascia da Sindaco per i prossimi cinque anni.

I giochi sono fatti e dopo il voto di domenica 24 e oggi, lunedì 25 maggio i cittadini hanno deciso.

I grandi centri: Gallipoli, Casarano, Tricase e Maglie

Nelle città con il maggior peso demografico, la frammentazione politica è evidente e le coalizioni si fanno agguerrite.

Gallipoli: si è aperta ufficialmente l’era del “dopo Minerva”. Per la successione si sono sfidati tre profili: Toni Piteo per il centrosinistra con 5 liste; il centro e il centrodestra si sono compattati attorno a Flavio Fasano (forte di ben 8 liste); Silvia Coronese, ex FdI, ha corso con 2 liste. Ad avere la meglio è stato Flavio Fasano che dopo più di 20 anni torna alla guida di Palazzo Balsamo

Casarano: poker di candidati. L’uscente Ottavio De Nuzzo ha cercato la riconferma con 5 liste (tra cui FdI e Insieme). A sfidarlo Laura Perrotta (4 liste), Marco Nuzzo (sostenuto da PD e Europa Verde) e Luigi Anastasia con 3 liste civiche. Qui servirà un nuovo turno elettorale tra 15 giorni che vedrà al ballottaggio De Nuzzo e Nuzzo

Tricase: vera e propria pioggia di liste (17 in totale) per 6 candidati. L’uscente Antonio De Donno (4 liste) ha affrontato Vincenzo Errico, Andrea Morciano, Vincenzo Chiuri, Claudio Pispero (FdI e In Comune) e Giovanni Carità. Come nelò caso di Casarano, si tornerà alle urne per lo ‘spareggio’ tra Morciano e De Donno

Sfide a due: tra conferme e nuovi volti

In diversi comuni la battaglia sarà un testa a testa diretto, dove ogni singolo voto peserà come un macigno.

Ruffano e Martano: scenario atipico con un solo candidato. Gli uscenti Antonio Cavallo (Ruffano) e Fabio Tarantino (Martano) hanno corso solo contro il quorum e la loro riconferma è stata ufficiale già dalla serata di ieri, quando la quota minima è stata raggiunta e, di conseguenza, anche la loro riconferma.

Racale: l’uscente Antonio Salsetti è scontrato con Alessio Parata. I cittadini hanno deciso di riconfermare Salsetti con una percentuale che non ha lasciato adito a commenti.

Melpignano: duello tra l’uscente Valentina Avantaggiato (‘Progetti Comune’) e Salvatore Colazzo (‘Comunità Futura’). I cittadini hanno scelto di dare ancora fiducia a Valentina Avataggiato

Porto Cesareo: Il sindaco uscente Silvia Tarantino, come nella scorsa tornata, ha sfidato Francesco Schito. Ad affermarsi questa volta è stato Francesco Schito che ha ribaltato l’esito delle scorse elezioni

Presicce-Acquarica: il sindaco uscente Paolo Rizzo se l’è vista con Giacomo Palese, già figura di spicco della politica locale. Al momento, vince Giacomo Palese, competitor del primo cittadino uscente, ma per soli 10 voti.

Gagliano del Capo: sfida “viva” tra l’uscente Gianfranco Melcarne (‘Vivere Gagliano’) e Riccardo Monteduro (‘Viva Gagliano’). Gianfranco Melcarne, ha confermato il successo della scorsa tornata elettorale

Uggiano La Chiesa: Salvatore Piconese ha sfidato Luca Leo, quest’ultimo già vicesindaco dell’amministrazione uscente. A Piconese non è riuscito il ritorno, a essere eletto primo cittadino è stato Luca Leo

San Pietro in Lama: confronto tra l’uscente Vito Mello e lo sfidante Tonio Liquori. Per Vito Mello è arrivata la conferma da parte dei cittadini.

Arnesano: Curiosa sfida di omonimia tra l’uscente Emanuele Solazzo e Anna Solazzo. Ad Emanuele Solazzo è stato accordato un terzo mandato

Corse a tre e a quattro: il centro del Salento al voto

Nelle altre realtà della provincia, la competizione si fa più affollata, rendendo difficile ogni pronostico.

Maglie: partita a quattro tra l’uscente Ernesto Toma e gli sfidanti Antonio Fitto, Marcella Marzano e Sara De Pascalis. La sfida del comune del vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, è andata a Ernesto Toma che in una battaglia voto su voto ha conquistato il successo.

Monteroni di Lecce: sfida a tre tra l’uscente Mariolina Pizzuto, Ernani Favale e Massimo Bellini. Nulla da fare per Bellini e Favale; Mariolina Pizzuto è stata riconfermata

Corigliano d’Otranto: due donne e un uomo per la fascia tricolore: Ada Fiore, Emanuela Costantini e Andrea Coccioli. Nel paese della Grecia Salentina è stata battaglia fino all’ultimo voto, al termine della quale ha avuto la meglio Ada Fiore

Caprarica di Lecce: l’uscente Paolo Greco ha tentato il bis contro Simona Longo e Sandro Montinaro. A Paolo Greco è stato accordato un nuovo mandato

Calimera: corsa a tre con l’uscente Gianluca Tommasi, Virginia Panese e Giuseppe Mattei. Affermazione per Giuseppe Mattei, ex Assessore allo Sport nell’Amministrazione Rosato

Sogliano Cavour: si sono contesi il comune Vincenzo Zuccaro, Giuseppina Nuzzaci e Angelo Polimeno. A essere eletto alla carica di sindaco Angelo Polimeno

Castro: partita tra Nadia Vizzi, Luigi Coluccia e Angelo Valguarnera. Ad aggiudicarsi lo scranno più importante del Palazzo di Città Luigi Coluccia

Cutrofiano: una delle sfide più affollate con quattro competitor: l’uscente Luigi Melissano ha affrontato Oriele Rolli, Elena Liguori e Giovanni Russo. A Luigi Melissano è stata accordata la conferma