Continuano senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio a Lecce, in linea con le strategie definite dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha intensificato la propria presenza nel centro cittadino per contrastare i fenomeni di illegalità legati alla “malamovida”, con il duplice obiettivo di garantire la sicurezza di residenti e turisti e riaffermare la presenza dello Stato nei luoghi di aggregazione serale.

Il dispositivo di controllo nel fine settimana

Nella serata di sabato scorso, i militari della Compagnia di Lecce, supportati dal personale della S.I.O. dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, hanno attuato un articolato piano di pattugliamento che ha interessato le principali vie della movida leccese. Il bilancio dell’operazione registra arresti, denunce e sequestri.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 34enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo, fermato per un controllo in strada, è stato trovato in possesso di circa sette grammi di presunta cocaina e di duemila euro in contanti, somma ritenuta provento di attività illecita. L’autorità giudiziaria ha disposto per lui il regime degli arresti domiciliari.

Inoltre, è stato eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 58enne locale, condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti risalenti al 2015. L’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Lecce.

Denunce e segnalazioni in centro

L’operazione ha portato ad altri significativi provvedimenti:

Segnalazione per detenzione: Un operaio di 36 anni è stato trovato in possesso di circa 55 grammi di hashish e di un bilancino di precisione.

Un operaio di 36 anni è stato trovato in possesso di circa 55 grammi di hashish e di un bilancino di precisione. Denuncia a piede libero: Un 29enne di Galatina è stato deferito per il possesso ingiustificato di un punteruolo tattico frangivetro.

Un 29enne di Galatina è stato deferito per il possesso ingiustificato di un punteruolo tattico frangivetro. Resistenza a pubblico ufficiale: Un diciassettenne è stato segnalato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e per aver spintonato i militari durante le verifiche.

Infine, quattro persone sono state segnalate alla Prefettura per il possesso di modiche quantità di sostanze destinate all’uso personale.

I numeri dell’operazione e la sicurezza stradale

In totale, il dispositivo di sicurezza ha permesso di identificare 137 persone (di cui 49 minorenni) e controllare 39 veicoli. Sul fronte del Codice della Strada, le verifiche hanno portato all’elevazione di otto sanzioni amministrative per un valore complessivo superiore ai 1700 euro.

Questi interventi si inseriscono in una più ampia strategia dell’Arma dei Carabinieri volta a preservare il centro storico di Lecce come luogo di socialità sana e cultura, migliorando la sicurezza percepita dalla cittadinanza.