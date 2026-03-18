Galatina, inaugurata la nuova aula per le audizioni protette. Polizia di Stato potenzia il contrasto alla violenza di genere

Si rafforza il presidio di legalità e tutela nel Salento. In data odierna, il Questore di Lecce Giampietro Lionetti ha inaugurato una nuova “aula per le audizioni” presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Galatina. L’iniziativa si inserisce nel più ampio solco delle attività di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere e domestica promosse dalla Polizia di Stato.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle massime autorità civili, religiose e militari. Il progetto è frutto di una virtuosa sinergia tra l’amministrazione della Pubblica Sicurezza e il sostegno delle associazioni locali “Galatina al centro” e “Società operaia di mutuo soccorso”. L’obiettivo è offrire alle vittime un ambiente accogliente e riservato, elemento umano indispensabile per facilitare il delicato percorso della denuncia in un contesto protetto.

Un impegno a 360 gradi contro la violenza

L’apertura di questo spazio non è un atto isolato, ma parte di una strategia costante. Il personale specializzato della Divisione Anticrimine della Questura di Lecce opera da anni nelle scuole e negli enti locali per diffondere la cultura della legalità e contrastare i reati rientranti nel “Codice Rosso”.

Questa consapevolezza ha spinto la Questura a collaborare con i centri antiviolenza del territorio (contattabili tramite il numero 1522) e a rinnovare protocolli strategici come lo “Zeus Finis Terrae”. Quest’ultimo, aggiornato nel 2025 in collaborazione con la cooperativa Medihospes, mira al recupero dei soggetti ammoniti per atti persecutori, puntando ad abbattere drasticamente il rischio di recidiva.

I dati: l’attività del Commissariato di Galatina

L’efficacia dei presidi protetti è confermata dai numeri. La repressione della violenza parte dalla denuncia, e strumenti come le aule per audizioni servono proprio ad abbattere il muro dell’omertà.

Di seguito, il bilancio dell’attività svolta a tutela delle vittime vulnerabili nel periodo gennaio – dicembre 2025: