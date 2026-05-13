Il Liceo Palmieri di Lecce a Roma alla “Race for the Cure”

Dall’8 al 10 maggio scorsi, la suggestiva cornice del Villaggio della Race for the Cure a Roma ha ospitato la premiazione del progetto “Pensaci Prima”, organizzato da S. Komen ed Edulia Treccani Scuola, dove l’istituto leccese ha ricevuto gli onori per il prestigioso contest “Le Parole della Prevenzione” dimostrando e riconfermando l’altissimo valore comunicativo per il progetto sulla prevenzione oncologica basato quest’anno sul modello “One Health” (integrazione tra salute umana, animale e ambientale).

Attraverso la parola “Condivisione”, il progetto si è distinto per l’originalità dello sguardo e la profonda sensibilità nel trattare il tema della prevenzione oncologica, trasformando un concetto astratto in un messaggio di speranza visibile.

Durante la cerimonia, gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento agli studenti, già protagonisti della vittoria nazionale nella scorsa edizione (1 posto nazionale assoluto), a conferma della qualità e la costanza del loro impegno.

Questo traguardo, nasce dalla sinergia tra la visione del Dirigente Scolastico, Dott. Raffaele Lattante, e l’impegno costante della Prof.ssa Tiziana Ippolito, referente Area Salute e Benessere.

La prof.ssa Ippolito, promotrice e vero motore dell’iniziativa, ha guidato gli studenti con dedizione assoluta, portandoli con merito sul podio nazionale e rappresentando l’Istituto nella capitale.

I nostri studenti hanno dimostrato che la prevenzione non è solo un tema scientifico, ma un valore etico fondamentale. Questo premio onora, pertanto, il lavoro di una scuola che educa alla vita.