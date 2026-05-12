Percepire, muoversi, crescere. A Nardò due giorni dedicati ai primi 1000 giorni di vita

I primi mille giorni di vita rappresentano la finestra temporale più preziosa per lo sviluppo di ogni essere umano. Per approfondire questa fase determinante, nasce l’iniziativa “Percepire, muoversi, crescere”, in programma venerdì 15 e sabato 16 maggio presso la suggestiva cornice dell’Orto Botanico del Castello (Villa Comunale) a Nardò.

L’evento, aperto gratuitamente a famiglie e professionisti del settore, si propone come un momento di confronto multidisciplinare unico per il territorio, mettendo al centro il benessere dei più piccoli e il supporto alla genitorialità consapevole.

Le due giornate vedranno l’alternarsi di numerosi esperti pronti a condividere competenze e strumenti pratici. Il panel dei relatori include figure chiave della riabilitazione e della salute

Il focus sarà incentrato sullo sviluppo sensoriale, motorio e relazionale, offrendo una visione a 360 gradi che integra interventi specialistici, dibattiti con il pubblico e attività ludico-formative dedicate ai bambini, il tutto in un contesto accogliente e inclusivo.

L’iniziativa gode del pieno sostegno dell’amministrazione comunale. La consigliera delegata alle Politiche per l’Infanzia, Maria Giulia Manieri Elia, sottolinea; “L’attenzione verso il mondo dell’infanzia e della genitorialità è costante e concreta. Fare rete tra istituzioni e professionisti è fondamentale per accompagnare le famiglie. Investire sui bambini significa investire sul futuro della nostra comunità.”

Sulla stessa linea l’assessore Pierpaolo Giuri, che evidenzia il legame tra natalità e visione sociale: “Parlare dei primi mille giorni significa intervenire nella fase più determinante dello sviluppo. La natalità non è solo una questione privata, ma un pilastro su cui costruire politiche lungimiranti per contrastare il calo demografico e dare prospettiva alla nazione.”

L’evento rappresenta un tassello fondamentale di un percorso più ampio dedicato alla famiglia. Stefania Re, coordinatrice del progetto “Tempo di Esser Madri”, ha espresso gratitudine verso chi ha reso possibile la manifestazione: “Ringrazio Laura Inguscio per il contributo organizzativo e tutti i professionisti che interverranno. Solo attraverso la condivisione possiamo costruire una rete solida a sostegno del benessere dei bambini.”