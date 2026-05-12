Tecno-oligarchie e futuro della democrazia al centro del dibattito, a Maglie la IV edizione di “Passi di Legalità”

Come ogni anno Maglie torna ad essere laboratorio di cittadinanza attiva e riflessione critica. Domani, martedì 13 maggio 2026, alle ore 17.00, la cornice del MAITO, il Museo Archeoindustriale di Terra d’Otranto, ospiterà un appuntamento di importante per comprendere le sfide del nostro tempo: la quarta edizione di “Passi di Legalità”.

L’iniziativa, nata dalla sinergia consolidata tra Fai Cisl Lecce, Cisl Lecce e il Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” di Maglie, si pone l’obiettivo di trasformare il concetto di legalità da ideale astratto a pratica quotidiana, chiamando a raccolta studenti, lavoratori e cittadini.

Le nuove frontiere del Potere: algoritmi e democrazia

​Il tema scelto per l’edizione 2026, “Le nuove frontiere della corruzione tra tecno-oligarchie e mobilitazione sociale”, punta il dito contro le moderne forme di potere opaco. Se un tempo la corruzione si annidava nelle mazzette e nei favori personali, oggi essa assume i contorni sfuggenti delle tecno-oligarchie.

​Si parla di élite digitali e finanziarie che, attraverso il controllo di piattaforme globali e algoritmi oscuri, influenzano flussi economici e opinione pubblica, erodendo la sovranità democratica. In questo scenario, la democrazia non viene minata solo da atti illegali palesi, ma da monopoli informativi e poteri non eletti che operano al di fuori dei confini nazionali e dei controlli istituzionali.

L’antidoto: la mobilitazione dal basso

A guidare l’analisi di questo fenomeno sarà il Prof. Alberto Vannucci, Ordinario di Scienza Politica all’Università di Pisa e massimo esperto di corruzione sistemica. Vannucci esplorerà come la mobilitazione sociale e la responsabilità individuale possano fungere da autentici antidoti a queste derive. Ogni cittadino, inteso come “sentinella” della legalità, è chiamato a contrastare l’omertà e la passività con azioni civili concrete.

​Il programma dell’evento

La manifestazione si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Maglie, Ernesto Toma.

​Il dibattito sarà introdotto da Ada Chirizzi, Segretario Generale Cisl Lecce, Gianluigi Visconti, Segretario Generale Fai Cisl Lecce e Annarita Corrado, Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico “L. Da Vinci”.

Il momento centrale vedrà il Prof. Alberto Vannucci dialogare con la giornalista Roberta Grassi, in un confronto che promette di offrire strumenti interpretativi fondamentali per le giovani generazioni.

Legalità tra arte e musica

​“Passi di Legalità” non è solo analisi sociologica, ma anche espressione creativa. La serata sarà arricchita da:

​- un intervento teatrale a cura di Lorenzo Paladini (AMA – Accademia Mediterranea dell’Attore).

​- l’esibizione del gruppo musicale degli studenti del Liceo “L. Da Vinci”.

​Questi momenti testimoniano come la legalità possa essere declinata attraverso i linguaggi dell’arte, favorendo un senso di impegno collettivo e partecipazione condivisa.

L’appuntamento

13 Maggio 2026 – ore 17.00

MAITO – Museo Archeoindustriale di Terra d’Otranto, Via Matteotti, Maglie (Le)

Insomma, un’occasione imperdibile per riflettere sul futuro che vogliamo costruire per le nostre comunità!