Novoli, sfondano la vetrata del centro scommesse e fuggono con una macchinetta. Arrestati dopo inseguimento

Una notte di caos e adrenalina quella appena trascorsa a Novoli, dove un gruppo di malviventi ha preso di mira il centro scommesse situato sulla via per Carmiano. L’orologio aveva da poco segnato le 3:00, quando i banditi sono entrati in azione. Dopo aver sfondato la vetrata dell’attività, sono entrati nel locale riuscendo ad impossessarsi di una macchinetta cambiasoldi, carica di contanti. Conquistato il “bottino”, si sono dileguati a bordo di un’utilitaria.

Il piano criminale, però, si è scontrato con la tecnologia: un localizzatore GPS, installato all’interno del dispositivo, ha permesso ai Carabinieri di monitorare ogni spostamento della banda in tempo reale. Le pattuglie dell’Arma si sono messe immediatamente sulle tracce dei fuggitivi, intercettandoli lungo la direttrice che conduce a Copertino. Ne è scaturito un inseguimento, terminato bruscamente nel centro abitato di Copertino: l’auto dei malviventi ha perso il controllo, schiantandosi violentemente contro un palo della zona a traffico limitato.

Grazie al tempestivo intervento dei militari, due dei presunti responsabili sono stati bloccati e tratti in arresto, si stratta di un 25enne e di un 21enne. Dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato in concorso. Per i due, volti già noti alle forze dell’ordine, si sono aperte le porte del Carcere di Lecce, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che coordina le indagini.

L’intera refurtiva è stata recuperata e sarà restituita ai legittimi proprietari.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che eventuali colpevolezze in ordine alle violazioni contestate dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.