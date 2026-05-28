Domenica 31 maggio, lo splendido scenario del lungomare di Tricase Porto ospiterà la “Tenda del Buon Gioco”. L’iniziativa è promossa dalla Caritas Diocesana Ugento – Santa Maria di Leuca, che aderisce con convinzione alla campagna nazionale di Caritas Italiana “Vince chi smette”, focalizzata sulla sensibilizzazione e sul contrasto al fenomeno dell’azzardo e delle dipendenze.

Lo slogan scelto per l’evento racchiude il senso profondo della giornata: “Il vero guadagno è quello che scegliamo di non perdere”. Lo spazio, allestito nei pressi del Menamè a partire dalle ore 16.30, è stato pensato come un luogo aperto di incontro, ascolto e consapevolezza per cittadini, giovani e famiglie.

I dati sul gioco d’azzardo nel territorio della Diocesi

L’evento della Tenda del Buon Gioco a Tricase Porto nasce dall’esigenza di accendere i riflettori su una realtà che tocca da vicino le comunità locali, provocando conseguenze profonde a livello sociale, economico e relazionale.

Nel solo corso del 2025, nei comuni appartenenti alla Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, sono stati spesi oltre 354 milioni di euro nel gioco d’azzardo, a fronte di una popolazione di circa 106.000 abitanti.

Numeri impressionanti che dimostrano come il fenomeno non sia distante, ma capillarmente presente nel tessuto quotidiano del territorio. Attraverso la distribuzione di materiali informativi e la condivisione di dati, la Caritas si propone di offrire strumenti concreti per conoscere e comprendere questa problematica.

Il programma degli interventi e il dibattito

Il momento centrale di approfondimento istituzionale e scientifico avrà inizio alle ore 17.00. L’incontro, coordinato dalla giornalista Luana Prontera, vedrà la partecipazione di figure chiave nel contrasto alle dipendenze patologiche:

Domenico Fabio Cuzzola (Direttore ff SerD Lecce – Centri per DGA – Dipartimento Dipendenze Patologiche Asl di Lecce)

(Direttore ff SerD Lecce – Centri per DGA – Dipartimento Dipendenze Patologiche Asl di Lecce) Don Lucio Ciardo (Direttore della Caritas Diocesana Ugento – Santa Maria di Leuca)

I relatori dialogheranno con il pubblico per analizzare le dinamiche del gioco d’azzardo dal punto di vista medico, terapeutico e sociale, offrendo una panoramica sui servizi di supporto disponibili sul territorio.

Sport e socialità con “Smash all’azzardo”

La prevenzione passa anche attraverso la promozione di stili di vita sani e dinamiche relazionali positive. Per questo motivo, nel corso del pomeriggio, la socialità e lo sport troveranno spazio grazie all’iniziativa “Smash all’azzardo e alle dipendenze”.

Le attività, organizzate in collaborazione con il Circolo Tennis Tricase, si inseriscono nella cornice più ampia della manifestazione “Tricase è Sport 2026”, offrendo ai più giovani e alle famiglie un’alternativa concreta basata sul benessere e sul gioco pulito.

La Tenda del Buon Gioco a Tricase Porto rappresenta un invito a fermarsi, riflettere e scegliere: perché la conoscenza del fenomeno è, da sempre, il primo e più importante passo verso il cambiamento.