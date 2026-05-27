Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea annuale dei tesserati della Lupiae Team Salento, un appuntamento che ha segnato l’inizio di una nuova era per la compagine sportiva grazie a importanti novità sul fronte degli asset societari.

L’obiettivo principale della riforma interna è stato quello di snellire la governance: l’organo direzionale è infatti passato da cinque a tre membri effettivi, supportati da due supplenti pronti a subentrare in caso di necessità. Una scelta strategica per garantire una gestione più agile e reattiva.

Il nuovo organigramma societario

Alla guida del nuovo direttivo della Lupiae Team Salento ci sarà Gabriele Carichino, storico capitano della squadra, eletto ufficialmente Presidente. Al suo fianco opereranno figure di comprovata esperienza all’interno del club:

Presidente: Gabriele Carichino

Gabriele Carichino Vice Presidente: Luigina Cricchio

Luigina Cricchio Segretario: Quintino De Nuccio

Quintino De Nuccio Membri supplenti: Sabrina Bozzicolonna e Rocco Bortone

Il neo eletto Presidente Carichino, nel ringraziare l’assemblea per la fiducia, ha espresso il desiderio di promuovere una collaborazione totale tra tutti i tesserati, indipendentemente dal ruolo ricoperto, per spingere la società verso nuovi traguardi.

Obiettivi futuri: territorio, Serie B e il ritorno al Pala Ventura

Il cambio al vertice non modificherà la missione sociale e sportiva del club. Il Presidente Carichino ha infatti confermato che le attività sul territorio proseguiranno senza sosta, a partire dai progetti già calendarizzati per il mese di giugno.

Parallelamente all’impegno sociale a campionati fermi, la Lupiae Team Salento continuerà a focalizzarsi sull’attività agonistica. Gli allenamenti della prima squadra riprenderanno regolarmente in vista del prossimo impegnativo campionato di Serie B nazionale. Il grande obiettivo logistico resta il ritorno a casa: la squadra è infatti in attesa di rientrare al Pala Ventura di piazza Palio a Lecce, impianto attualmente in fase di ristrutturazione e rimodernamento in vista dei Giochi del Mediterraneo.