Nuova operazione a tutela del territorio e dell’ambiente da parte delle Fiamme Gialle nel Salento. I militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli, nell’ambito di un’articolata attività di contrasto ai reati ambientali, hanno individuato e sottoposto a controllo una struttura turistico-ricreativa adibita a chiosco bar nel comune di Alliste.

L’intervento è scattato in applicazione della normativa prevista dal Testo Unico sull’Edilizia, portando alla luce pesanti irregolarità.

Gravi difformità edilizie e impatto ambientale

A seguito degli accertamenti, sono emerse gravi difformità tra le opere effettivamente realizzate e quelle autorizzate. Gli interventi strutturali non solo sono risultati privi delle necessarie concessioni, ma hanno anche comportato un rilevante impatto ambientale sul litorale.

Secondo quanto ricostruito dai militari, per la costruzione del chiosco sono stati utilizzati materiali completamente differenti da quelli che erano stati precedentemente dichiarati allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Occupazione abusiva del demanio

Il controllo della Guardia di Finanza di Gallipoli ha permesso di riscontrare ulteriori illeciti oltre alla struttura principale. Nel corso dell’attività ispettiva è stata infatti accertata:

L’ occupazione abusiva di un’area demaniale , adibita arbitrariamente a parcheggio e a isola ecologica privata.

, adibita arbitrariamente a parcheggio e a isola ecologica privata. La realizzazione non autorizzata di una pedana in cemento destinata a sostenere una cisterna fuori terra per l’approvvigionamento di acqua potabile.

I provvedimenti: sequestro e denuncia

L’operazione si è conclusa con il sequestro probatorio di un’area complessiva di circa 300 metri quadri e con il contestuale deferimento del titolare della struttura all’Autorità Giudiziaria.

Questo intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio costiero salentino. L’operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti di natura ambientale, sia a terra sia in ambiente marino, a fondamentale tutela della legalità e della collettività.