Notte di fiamme e paura nel comune di Cavallino, dove il pronto intervento dei soccorsi ha evitato che un rogo potesse trasformarsi in una tragedia ben più grave.

Intorno alle ore 03:20 di giovedì 28 maggio 2026, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Veglie è stata allertata e inviata d’urgenza in via Guicciardini, al civico 15, a seguito delle segnalazioni dei residenti svegliati dal fumo e dal crepitio delle fiamme.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e la messa in sicurezza

L’incendio ha interessato un’autovettura, nello specifico una Dacia Sandero, che si trovava parcheggiata nei pressi dell’abitazione del legittimo proprietario. Una volta giunti sul posto, i caschi rossi hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento del rogo.

Grazie alla rapidità delle manovre, l’area interessata è stata messa in sicurezza in breve tempo, scongiurando il rischio che le fiamme potessero propagarsi alla facciata dell’edificio adiacente o ad altri veicoli in sosta, evitando così ulteriori conseguenze a persone e cose.

Indagini in corso: sul posto i Carabinieri

Una volta domato l’incendio e completata la bonifica della carreggiata, sono iniziati i primi rilievi per determinare la natura del rogo. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri del NORM di Lecce.

I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti e i provvedimenti di competenza per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e stabilire l’origine del fuoco