Nella giornata odierna, la Polizia di Stato di Lecce ha celebrato una solenne cerimonia dedicata al riconoscimento del valore e del merito del personale in servizio e in pensione. L’evento è stato ospitato presso la sala convegni del Museo “Sigismondo Castromediano”, concessa per l’occasione grazie alla disponibilità e sensibilità istituzionale del Polo Biblio-museale.

L’appuntamento ha rappresentato il naturale e doveroso completamento delle celebrazioni per il 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato dello scorso 10 aprile. Durante l’incontro si è provveduto alla consegna di quei premi istituzionali che, per ragioni di tempo, non erano stati conferiti durante la manifestazione principale.

Autorità e Sinergia per la Legalità nel Salento

Alla cerimonia, svoltasi in un clima di profonda solennità, hanno preso parte le massime autorità civili e militari del territorio, a testimonianza del forte legame tra le Istituzioni e la Polizia di Stato.

Come ha ricordato il Questore Giampietro Lionetti, questo legame è un valore che:

“Bisogna continuare a coltivare per raggiungere risultati ottimali sul territorio, in termini non solo di sicurezza ma anche per promuovere, tutelare e accrescere il valore del vivere civile e della legalità all’interno della comunità salentina.”

Ad impreziosire l’incontro, nella splendida cornice museale, sono stati i momenti musicali curati da un quartetto di clarinetti dei talentuosi ragazzi del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, i cui brani hanno accompagnato i passaggi salienti della mattinata.

Encomi e Lodi al Personale della Questura

Il Questore ha consegnato numerosi Encomi e Lodi al personale operante nei diversi settori della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato della provincia di Lecce.

L’evento si è concluso con il rinnovato impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato nel vigilare sul territorio e nel tutelare i cittadini della provincia salentina.