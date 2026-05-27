Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio disposta dal Questore della provincia di Lecce, Giampietro Lionetti. Anche nel corso dell’ultima settimana, la Polizia di Stato – in stretta sinergia con le altre forze dell’ordine – ha implementato servizi straordinari mirati alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto dello spaccio di stupefacenti e alla messa in sicurezza delle aree della “movida” sia nel capoluogo che in provincia.

L’operazione ad alto impatto ha visto l’impiego di numerosi reparti (dalla Squadra Mobile alle Volanti, fino alla Polfer e alla Stradale), con il supporto dei Cinofili della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Il bilancio complessivo parla di 3278 persone identificate e 1549 veicoli controllati.

Focus Movida e contrasto allo spaccio a Lecce

I controlli si sono concentrati nelle principali piazze e aree di aggregazione giovanile del capoluogo salentino, tra cui Piazzetta Libertini, Piazzetta Santa Chiara, Piazza Mazzini e la zona della stazione ferroviaria.

Nel corso delle attività antidroga, la Squadra Mobile ha segnalato alla Prefettura tre cittadini italiani trovati in possesso di hashish e marijuana. Grazie al fiuto dei cani antidroga della Guardia di Finanza, sono stati inoltre recuperati ulteriori 8,3 grammi di sostanza stupefacente abbandonata al suolo da ignoti per evitare il controllo.

Blitz a Copertino: un arresto per droga e materiale esplosivo

L’attività investigativa ha registrato un importante risultato a Copertino. Gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Nardò hanno tratto in arresto un uomo, già sottoposto ai domiciliari, sospettato di gestire un’attività di spaccio all’interno delle mura domestiche. La perquisizione ha confermato i sospetti: sequestrati cocaina, hashish, marijuana, tre bilancini di precisione, un dispositivo conta-banconote e denaro contante. Oltre alla droga, i poliziotti hanno rinvenuto polvere pirica, quattro petardi e otto smartphone ancora imballati.

Verifiche amministrative e parcheggiatori abusivi nel capoluogo

Sul fronte della Polizia Amministrativa e d’intesa con la Polizia Locale di Lecce, sono state elevate due sanzioni a titolari di ristoranti per occupazione abusiva di suolo pubblico. In Viale Gallipoli è stato invece intercettato e sanzionato un parcheggiatore abusivo straniero. Sempre a Lecce, una donna di 53 anni è stata deferita per favoreggiamento del gioco d’azzardo all’interno di un locale pubblico.

Evasione e false generalità a Galatina

I controlli stradali in provincia hanno portato all’arresto sfiorato di un uomo classe ’92 residente a Ugento, fermato a Galatina a bordo di un’auto senza targhe regolari ma con una targa prova intestata a una società cessata. Il conducente, privo di documenti e con patente già ritirata, ha fornito false generalità. I rilievi fotodattiloscopici hanno svelato la sua vera identità e il fatto che fosse evaso dalla detenzione domiciliare nel suo comune di residenza: è stato denunciato in stato di libertà. Sempre a Galatina, il Questore ha emesso un Avviso Orale nei confronti di un cittadino nordafricano con precedenti per rissa.

Aggressione in un bar di Viale Taranto

L’ultimo intervento in ordine di tempo è avvenuto nella serata del 25 maggio a Lecce. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti in un bar di viale Taranto dove una donna di 40 anni, in evidente stato di alterazione psicofisica, si rifiutava di pagare le consumazioni e di lasciare il locale. Alla vista dei poliziotti la donna ha reagito violentemente, colpendo un agente con un pugno (prognosi di 4 giorni) prima di essere bloccata. È stata indagata a piede libero per oltraggio, resistenza, violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.