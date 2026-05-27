Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce ha inferto un durissimo colpo alla criminalità organizzata, notificando l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 9 persone di nazionalità italiana e marocchina. Gli indagati sono attualmente residenti tra le province di Lecce, Modena e Bologna.

Le complesse attività investigative, coordinate dai militari del G.I.C.O. (Sezione G.O.A.) del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce, si sono protratte anche durante il difficile periodo dell’emergenza pandemica. Al centro dell’inchiesta un pericoloso gruppo malavitoso specializzato nel traffico di droga, attivo principalmente sul territorio leccese ma con forti ramificazioni e propaggini logistiche nella provincia di Napoli.

I numeri dell’operazione: sequestri e arresti nel Salento

Il bilancio complessivo dell’operazione antidroga fotografa un giro d’affari imponente. Nel corso delle indagini, i finanzieri hanno provveduto a:

Sequestrare oltre 110 chilogrammi di sostanze stupefacenti (tra cocaina e hashish);

(tra cocaina e hashish); Sottoporre a sequestro 4 autovetture di media e grossa cilindrata, utilizzate per il trasporto della merce illecita;

di media e grossa cilindrata, utilizzate per il trasporto della merce illecita; Arrestare 7 persone in flagranza di reato per violazione della normativa vigente in materia di stupefacenti.

Secondo le stime degli inquirenti, se la droga fosse stata immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali un profitto illecito di circa 500mila euro.

Il costante impegno della Guardia di Finanza contro la criminalità

L’azione di servizio portata a termine nel Salento si inquadra in un più ampio contesto di controllo del territorio. L’operazione testimonia il perdurante e costante impegno della Guardia di Finanza a presidio della legalità, della sicurezza del Paese e del contrasto sistemico alla criminalità organizzata e ai suoi canali di arricchimento illecito.