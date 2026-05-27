Un risveglio tinto dalle fiamme quello di questa mattina nel Comune di Collepasso, dove un incendio ha completamente distrutto due automobili.

Il tempestivo intervento è scattato intorno alle ore 06:35, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, proveniente dal Distaccamento di Maglie, è stata allertata per un rogo in un appezzamento di terreno situato lungo la strada vicinale Sferracavalli.

Arrivati sul posto, i caschi rossi si sono trovati di fronte a due veicoli interamente avvolti dal fuoco. I Vigili del Fuoco hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’intera area circostante per evitare ulteriori pericoli.

I successivi rilievi hanno permesso di identificare i modelli delle vetture interessate: si tratta di un’Alfa Romeo Giulietta e di una Lancia Y. Dai primi accertamenti stradali e dai controlli sui telai, è emerso che entrambe le auto erano provento di furto.

Sul luogo del ritrovamento sono giunti anche i militari del Norm dei Carabinieri di Casarano. I militari dell’Arma, hanno avviato le indagini e gli accertamenti investigativi per risalire alla dinamica del furto e identificare i responsabili che hanno abbandonato e dato alle fiamme i due mezzi.