Il Rally delle Luminarie 2026 non è semplicemente una gara automobilistica, ma un vero e proprio viaggio nel cuore pulsante del Salento. Con l’apertura ufficiale delle iscrizioni, avvenuta mercoledì 27 maggio 2026, il comitato organizzatore ha svelato i dettagli di un percorso che intreccia sapientemente la tecnica motoristica con le tradizioni più iconiche e affascinanti della Puglia.

Il Cuore dell’Evento: Scorrano Capitale Mondiale delle Luci

Scorrano, nota in tutto il mondo per le sue straordinarie architetture di luce, sarà il quartier generale della manifestazione. L’adrenalina esploderà ufficialmente sabato 27 giugno 2026 a partire dalle ore 21:30, con la presentazione degli equipaggi in una cornice d’eccezione: Piazza Municipio, nel cuore del centro storico.

A seguire, il borgo antico ospiterà una suggestiva prova di regolarità riservata alle auto storiche, un preludio elegante che preparerà il terreno per la giornata di gara della domenica.

Un Percorso Tecnico tra Storia e Paesaggio

Domenica mattina, 28 giugno, la competizione entrerà nel vivo con la partenza da Scorrano e l’allestimento del Parco Assistenza a Maglie, presso lo stadio comunale. La sfida sportiva si preannuncia altamente competitiva e prevede due prove speciali, ripetute per tre volte:

Prova Speciale “Pozzelle – SARA assicurazioni” (Zollino e Martano): Un tratto molto tecnico, dal carattere medio-lento, che riprende la parte finale della storica e apprezzata prova di Martignano (già nota nel Rally del Salento).

Un tratto molto tecnico, dal carattere medio-lento, che riprende la parte finale della storica e apprezzata prova di Martignano (già nota nel Rally del Salento). Prova Speciale “Parco dei Paduli – Autosat” (Scorrano): Un percorso completamente inedito, dal carattere misto-veloce, entusiasmante e selettivo. Sarà caratterizzato da un tratto sterrato e due chicane che metteranno a dura prova la precisione dei piloti.

La gara si snoderà attraverso un territorio ricco di fascino, toccando i comuni di Maglie, Zollino, Martano, Cannole, Bagnolo, Muro Leccese, San Cassiano e Botrugno, con controlli a timbro strategici posizionati nei comuni di Cannole e Muro Leccese.

Un Arrivo da Sogno sotto le Luminarie di Santa Domenica

Il gran finale si terrà a Scorrano, in Piazza Vittorio Emanuele, già magistralmente parata con le celebri luminarie della Festa di Santa Domenica. In un’atmosfera magica, le vetture percorreranno via Umberto I con le luci accese, creando una scia luminosa spettacolare verso il traguardo finale in Piazza Municipio, dove si svolgeranno le premiazioni ufficiali.

Testimonial d’eccezione: La manifestazione vedrà la partecipazione straordinaria di Alex Fiorio, già Campione del Mondo Rally Gruppo N, che aprirà il percorso alla guida di una vettura messa a disposizione da Autosat.

Un Connubio tra Sport e Territorio

L’evento ha già riscosso il forte entusiasmo delle istituzioni locali: “Il legame con le luminarie di Puglia rende questo evento unico” – ha dichiarato il Sindaco di Scorrano – “Il territorio si mette a disposizione per meravigliare gli appassionati, creando un connubio indimenticabile tra i motori e la bellezza delle nostre tradizioni”.

La manifestazione, candidata a essere protagonista dei Grandi Eventi sportivi della Regione Puglia, si articola in quattro grandi categorie per soddisfare ogni appassionato:

1° Rally delle Luminarie: Dedicato alle moderne vetture da rally. 1° Rally Storico delle Luminarie: Riservato alle auto storiche da competizione. Salento Historic Regularity Rally: Per gli amanti della regolarità. Raduno Autostoriche: Con itinerari turistici e culturali alla scoperta del Salento.

Come Iscriversi e Informazioni Utili

Piloti, navigatori e appassionati possono consultare il programma completo, i regolamenti e procedere con le iscrizioni direttamente sul sito ufficiale della manifestazione: www.rallydelleluminarie.it.