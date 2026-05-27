Il litorale romagnolo si tinge dei colori della Puglia grazie alla straordinaria prestazione di Giuseppe Risolo. Dopo l’ottimo piazzamento ottenuto solo due settimane fa nelle acque di casa a Otranto, il pilota salentino ha conquistato il gradino più alto del podio nella classe Runabout F2 durante la terza tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua FIM 2026.

La competizione, svoltasi a Rimini dal 22 al 24 maggio sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica, ha visto Risolo – atleta e Presidente dell’ASD Hardwave – aggiudicarsi il Gran Premio con un totale di 40 punti. A premiare il pilota è stata una straordinaria costanza di rendimento, frutto di due secondi posti decisivi nelle rispettive manche di gara.

Una prova di forza in vista della volata finale

Quella di Rimini è stata una prestazione di grande solidità tecnica e mentale. In un Campionato Nazionale altamente competitivo, che vede scendere in acqua circa 100 piloti nelle diverse categorie, la penultima tappa romagnola rappresentava uno snodo cruciale per la classifica generale. Risolo ha saputo gestire la pressione, confermandosi uno dei grandi protagonisti della stagione e ipotecando punti fondamentali in vista del rush finale.

<<Una vittoria meritata, frutto di impegno e passione per questo sport. Risolo rappresenta al meglio i valori dell’atletismo pugliese e siamo orgogliosi di questo risultato>>, ha dichiarato Milena Maggio, Delegato FIM Regione Puglia

Il Delegato Regionale ha poi voluto sottolineare il doppio successo, sportivo e organizzativo, della scuderia pugliese: <<Il successo di Rimini arriva dopo l’esperienza organizzativa del Gran Premio di Otranto (8-10 maggio 2026), tappa che ASD Hardwave ha ospitato con successo nelle acque salentine, riconfermando la Puglia come terra di grande tradizione motonautica>>.

Prossimo obiettivo: la finalissima di Fiumicino

Giuseppe Risolo non è nuovo a queste imprese: il pilota vanta infatti alle spalle ben cinque edizioni consecutive come organizzatore delle tappe salentine del circuito nazionale.

Chiuso il weekend di Rimini con la medaglia d’oro al collo, l’attenzione si sposta ora alla preparazione atletica e tecnica per l’ultimo e decisivo appuntamento della stagione. Il Campionato Italiano Moto d’Acqua 2026 assegnerà i titoli nazionali a Fiumicino (RM), dal 18 al 20 settembre. L’obiettivo per il campione pugliese è già chiaro: scendere in acqua per puntare nuovamente al podio e chiudere l’anno nel migliore dei modi.