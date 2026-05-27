Nella mattinata odierna, il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Lecce. Si è trattato di un momento di alto valore istituzionale, ma anche di un ritorno particolarmente significativo per l’Alto Ufficiale nella città salentina, dove ha brillantemente comandato la Compagnia Carabinieri dal 1992 al 1995. Questo profondo legame umano e professionale, rimasto intatto nel tempo, ha conferito alla giornata un forte valore simbolico, nel segno della continuità tra la gloriosa tradizione dell’Arma e le sfide moderne legate alla sicurezza pubblica.

Presso la storica sede di via Lupiae, il Generale Masciulli è stato calorosamente accolto dal Comandante Provinciale di Lecce, il Colonnello Andrea Siazzu. Successivamente, l’Alto Ufficiale ha incontrato una folta e qualificata rappresentanza di Carabinieri di ogni ordine e grado, appartenenti sia all’organizzazione territoriale che a quella speciale, quotidianamente impegnati nel controllo del territorio in tutta la provincia di Lecce.

Il plauso per l’operazione antimafia nel Nord Salento

Durante il suo discorso, il Generale Masciulli ha espresso parole di vivo e profondo apprezzamento per l’impegno, la dedizione e l’elevata professionalità dimostrati ogni giorno dai militari dell’Arma a tutela della collettività. Un passaggio fondamentale dell’incontro è stato dedicato al successo della recente operazione antimafia condotta sotto la direzione della Procura Distrettuale Antimafia di Lecce. Il blitz, eseguito proprio nella giornata di ieri, ha permesso di disarticolare simultaneamente un pericoloso sodalizio criminale attivo nel Nord Salento.

Il Generale ha sottolineato come questo brillante risultato investigativo sia la testimonianza concreta dell’efficacia dell’azione coordinata dello Stato, della costante vigilanza sul territorio e della straordinaria capacità dell’Arma di affrontare con competenza le più complesse dinamiche criminali, avvalendosi dei più moderni strumenti tecnologici di indagine.

Tradizione e innovazione: il ruolo centrale delle Stazioni Carabinieri

In un contesto sociale e criminale in continua e rapida evoluzione, dove la criminalità adotta strumenti tecnologici sempre più avanzati, il Generale ha evidenziato come la figura del Carabiniere rimanga il pilastro centrale della sicurezza pubblica. Il moderno professionista dello Stato deve saper coniugare perfettamente competenza operativa, eccellenti capacità investigative, profondo equilibrio umano e una costante vicinanza ai cittadini.

L’Arma dei Carabinieri continua a evolversi costantemente, adeguando metodologie e strumenti alle moderne esigenze di sicurezza, senza tuttavia smarrire quei valori cardinali di ascolto, presenza attiva e prossimità che da oltre due secoli ne costituiscono il tratto distintivo. In questo perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione risiede l’autentica forza dell’Istituzione, incarnata ogni giorno dalle donne e dagli uomini in uniforme.

Un focus particolare è stato riservato al ruolo insostituibile delle Stazioni Carabinieri, definite come il presidio fondamentale di legalità e il punto di riferimento imprescindibile per tutte le comunità locali del Salento. Il rapporto fiduciario costruito nel tempo con la cittadinanza rappresenta un patrimonio prezioso, che va alimentato quotidianamente attraverso la disponibilità, la professionalità e la capacità di fornire risposte concrete e tempestive ai bisogni della popolazione.

Incontri istituzionali e sinergia sul territorio

Il Generale Masciulli ha infine esortato tutto il personale a mantenere sempre altissima la motivazione e il senso di appartenenza all’Arma, ricordando come quella del Carabiniere non sia una semplice professione, bensì una vera e propria missione al servizio dello Stato. Ha quindi invitato i militari a continuare a operare con serenità, entusiasmo e spirito di sacrificio, consapevoli dell’importanza vitale del proprio ruolo.

A seguire, l’Alto Ufficiale si è intrattenuto in un tavolo tecnico con gli ufficiali del Comando Provinciale per analizzare l’attuale scenario criminale della provincia e pianificare nuove iniziative strategiche volte a potenziare l’azione di prevenzione e contrasto sul territorio.

La giornata si è conclusa con i cordiali incontri istituzionali con il Prefetto e il Procuratore della Repubblica di Lecce. Entrambe le autorità hanno espresso il loro più vivo compiacimento per l’eccellente operato dei Carabinieri, riconoscendone il ruolo essenziale nella tutela della legalità, della sicurezza pubblica e della coesione sociale di tutta la comunità salentina.