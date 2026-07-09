Scienza, territorio, arte e solidarietà si uniscono in un unico grande abbraccio in occasione di “Uniti per la Senologia“, il prestigioso talk show senologico che si terrà il prossimo domenica 12 luglio 2026 alle ore 20.00 nella splendida cornice del Vista Festival a Porto Cesareo.

L’evento, organizzato da Pres 4Promotion S.r.l., rappresenta una serata interamente dedicata alla prevenzione, alla ricerca e alla cura, ponendosi come un ponte fondamentale tra l’informazione medico-scientifica e la comunità.

​L’iniziativa nasce con il chiaro intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza cruciale della diagnosi precoce e di offrire un sostegno concreto e tangibile alla ricerca scientifica contro il tumore al seno. La manifestazione vanta una partnership d’eccezione con Komen Italia e vedrà la partecipazione attiva del suo Comitato Regionale Puglia, una delle realtà più impegnate sul territorio nazionale nella tutela della salute femminile.

​Una direzione di eccellenza tra scienza e arte

A garantire l’alto profilo scientifico dell’incontro sarà il Direttore Scientifico dell’evento, il Dott. Luigi Manca, stimato professionista della senologia, che guiderà il focus sugli ultimi traguardi terapeutici, sull’innovazione clinica e sui percorsi di prevenzione personalizzati. La direzione artistica è affidata a Savi Vincenti.

​Una serata speciale, insomma, dove l’informazione medica scende in piazza, unendo il territorio e la partecipazione collettiva in un’azione concreta e sinergica a sostegno delle donne e della ricerca scientifica.

​I protagonisti e gli ospiti sul palco

​La conduzione e il dibattito vedranno l’alternarsi di autorevoli figure del giornalismo, dello spettacolo e dello sport, uniti in modo corale per dare voce a una causa così nobile. Il programma della serata prevede una ricca rosa di partecipanti.

La serata sarà guidata dai presentatori Barbara Politi e Alessandro Banchero.

Interverranno sul palco figure note del panorama artistico e territoriale come Terron Fabio, Miriam Serio e Dario Pinelli.

Un momento di forte richiamo emotivo e di intrattenimento sarà l’intervista esclusiva all’ex calciatore Fabrizio Miccoli.

Presenza importante sarà quella del Comitato Regionale Puglia di Komen Italia, a testimonianza del forte legame con i progetti di cura attivi sul territorio.

Unità e partecipazione concreta

​Il tumore al seno resta una delle patologie oncologiche più diffuse, ma i progressi della ricerca dimostrano quotidianamente come la prevenzione e la diagnosi precoce possano cambiare radicalmente il corso della malattia. Serate come “Uniti per la Senologia” servono proprio a ricordare che nessuno deve affrontare questa battaglia da solo.

L’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza, ai turisti presenti nella località salentina e a chiunque desideri sostenere, anche con la sola presenza, l’operato instancabile di medici, ricercatori e volontari.