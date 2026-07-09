Prosegue senza sosta l’attività di contrasto ai traffici illeciti nel Salento. Nel corso di un mirato servizio finalizzato al monitoraggio del territorio, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce hanno tratto in arresto un uomo di 30 anni, residente a Uggiano la Chiesa, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione: colto in flagrante nella villa comunale

L’intervento è stato condotto dagli uomini della Compagnia di Otranto, che, grazie a un’attività di osservazione e pedinamento, sono riusciti a cogliere l’indagato in flagranza di reato. La cessione della sostanza stupefacente è avvenuta all’interno della villa comunale del paese, un luogo di aggregazione frequentato quotidianamente da famiglie e cittadini.

Dopo aver assistito allo scambio, i finanzieri sono intervenuti tempestivamente per bloccare l’uomo.

Il sequestro: hashish, marijuana e denaro contante

L’attività di polizia giudiziaria è proseguita con una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, sempre nel comune di Uggiano la Chiesa. Qui, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro oltre 250 grammi di sostanza stupefacente (hashish e marijuana); un bilancino di precisione per la pesatura delle dosi; materiale vario destinato al taglio e al confezionamento della droga e la somma in contanti di circa 300 euro, ritenuta dagli investigatori il provento dell’attività di spaccio.

I provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria

Al termine delle operazioni, l’indagato è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lecce per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 30enne è stato posto agli arresti domiciliari.

Naturalmente, per l’indagato, vige il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.