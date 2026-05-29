Momenti di tensione nella notte tra il 28 e il 29 maggio 2026 nel comune di Veglie, in provincia di Lecce. Intorno alle ore 00:50, un violento incendio ha interessato un mezzo pesante adibito ad autospurgo.

Il veicolo, un Iveco di proprietà dell’azienda “Petrachi Ambiente”, si trovava regolarmente parcheggiato all’interno di un’area di sosta isolata situata in via Salice.

L’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato tempestivamente, permettendo l’arrivo immediato di una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce. I caschi rossi hanno operato per diverse ore per domare le fiamme che avvolgevano il mezzo pesante. Grazie al loro intervento rapido e preciso, è stato possibile mettere in sicurezza l’intera area, scongiurando il pericolo di propagazione del fuoco verso altre strutture o veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Le indagini

Sul luogo dell’incendio è giunto anche i militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Campi Salentina, che ha avviato i primi accertamenti di rito. Al momento, la natura del rogo è oggetto di approfondite verifiche: gli inquirenti sono al lavoro per chiarire le cause che hanno innescato l’incendio e per escludere o confermare qualsiasi pista, inclusa quella dolosa.

La zona è stata messa in sicurezza per permettere i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.