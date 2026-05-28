Un nuovo e importante gesto di solidarietà e vicinanza alla sanità pubblica ha toccato il cuore della comunità salentina. L’Associazione “Cuore e mani aperte” OdV ha formalizzato la donazione di un ecografo cardiologico alla UOC di Cardiologia con UTIC ed Emodinamica del Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) “Don Tonino Bello” di Lecce. Si tratta di una strumentazione altamente innovativa, specificamente progettata per supportare e potenziare l’attività clinica e diagnostica del reparto.

Una cerimonia partecipata per la sanità locale

La donazione è stata ufficializzata nel corso di una conferenza stampa che ha visto una grande partecipazione da parte delle istituzioni, del personale sanitario e della cittadinanza. All’incontro erano presenti:

Roberta Tornese , per la direzione sanitaria del presidio;

, per la direzione sanitaria del presidio; Il direttore amministrativo, Cosimo Dimastrogiovanni ;

; La Presidente della V Commissione Servizi Sociali e Associazioni del Comune di Lecce, Tonia Erriquez ;

; I volontari dell’associazione e numerosi cittadini.

Per la Uoc di Cardiologia hanno preso parte all’evento il direttore responsabile, Giuseppe Colonna; il responsabile dell’ambulatorio di diagnostica vascolare, Francesco Ciccirillo e Antonio Tondo (responsabile UOS di Endoprotesi e Ambulatorio cardiologico), che ha guidato i lavori in veste di moderatore della conferenza.

Più precisione e rapidità nella cura del paziente

L’introduzione di questo nuovo ecografo rappresenta un fondamentale valore aggiunto per l’ospedale di Lecce. Grazie a tecnologie d’avanguardia, lo strumento permetterà di innalzare ulteriormente il livello qualitativo delle prestazioni diagnostiche e assistenziali destinate ai pazienti cardiologici.

L’équipe sanitaria potrà così contare su un supporto tecnologico capace di garantire maggiore precisione, rapidità ed efficacia nelle tappe quotidiane della cura e del monitoraggio delle patologie cardiovascolari, consolidando il legame sinergico tra il terzo settore e le strutture sanitarie pubbliche del territorio.