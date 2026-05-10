Silvio Berlusconi: quando un imprenditore cambiò la storia della politica italiana

Erano le 13:30 del 26 gennaio 1994, quando le televisioni italiane hanno trasmesso messaggio preregistrato destinato a cambiare un’epoca intera. Davanti alle telecamere, Silvio Berlusconi, un imprenditore che era riuscito a scostruire un impero dal nulla, un uomo che, fino a quel momento, aveva dominato i palinsesti ma mai i palazzi del potere, aveva fatto un annuncio che, di certo, non era inaspettato: «L’Italia è il Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un Paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a un passato politicamente ed economicamente fallimentare». Queste parole hanno segnato per il Cavaliere un passaggio dal suo ruolo di imprenditore a uomo politico. La frase “scendere in campo”, presa dal linguaggio calcistico, entrò immediatamente nel lessico politico italiano.

Per capire davvero la portata di questa scelta bisogna tornare solo un anno indietro. Erano gli anni di Tangentopoli che aveva travolto il sistema della politi: Democrazia Cristiana, Partito Socialista e gli altri pilastri della “Prima Repubblica” erano in difficoltà. Tutti i partiti storici stavano crollando sotto il peso delle inchieste giudiziarie e della sfiducia popolare legata alle inchieste di Mani Pulite. Quello stesso inverno, il Paese si trovava in un vuoto politico senza precedenti. È in questo contesto che Silvio Berlusconi aveva deciso di entrare in prima persona nella battaglia politica. Fu in quel vuoto che il Cav decise di inserirsi.

Nel gennaio 1994 Berlusconi aveva fondato un nuovo partito. L’obiettivo era chiaro: dare voce a un elettorato moderato, liberale e del ceto medio, che si sentiva spaesato tra le rovine dei vecchi partiti e le nuove forze di sinistra. Forza Italia era nata così: come opposizione alla sinistra e come “ponte” tra imprenditoria, mercato e governi, con un’idea di politica più moderna, più televisiva e più vicina al linguaggio del mondo dello spettacolo.

La campagna elettorale del 1994

Dopo la discesa in campo, Berlusconi si era dimesso da tutte le cariche nel gruppo Fininvest, salvo la presidenza del Milan. Aveva lasciato la gestione delle sue aziende nelle mani dei figli o di fidati collaboratori per cominciare una campagna elettorale senza precedenti: stelle della tv Fininvest dichiarano il loro appoggio ai suoi candidati nei programmi di intrattenimento, rompendo l’equilibrio tra forze politiche e creando il terreno che porterà, in seguito, all’introduzione rigorosa della par condicio nelle leggi elettorali.

Alle elezioni politiche del 27‑28 marzo 1994, la coalizione di centrodestra guidata da Forza Italia, Lega Nord e Alleanza Nazionale (erede del MSI) vince inaspettatamente, superando i pronostici dei grandi quotidiani.

Il 10 maggio 1994 Berlusconi diventa Presidente del Consiglio dei Ministri: per la prima volta nella storia italiana, il ruolo è affidato a un imprenditore della comunicazione, nato fuori dal circuito dei partiti vecchi.

Il primo governo Berlusconi

Il Governo Berlusconi I dura soltanto pochi mesi. Alla fine del 1994 la Lega Nord di Umberto Bossi ritira l’appoggio, scatenando una campagna durissima contro l’ex alleato.

Nel frattempo, il 22 novembre 1994, mentre presiede a Napoli la Conferenza mondiale dell’ONU sulla criminalità organizzata, Berlusconi riceve un invito a comparire davanti alla Procura di Milano, aprendo il sipario su una lunga serie di processi che lo seguiranno.

Il 22 dicembre 1994 si dimette, e viene chiamato a guidare un governo tecnico Lamberto Dini, ex ministro del Tesoro.

A oltre trent’anni dalla “discesa in campo”, la figura di Berlusconi continua a dividere profondamente l’opinione pubblica italiana.

Per i suoi sostenitori fu l’uomo che modernizzò la comunicazione politica, diede voce ai moderati e cambiò il centrodestra italiano. Per i suoi critici rappresentò invece il simbolo del conflitto tra potere economico, televisione e politica.

Ma quella frase registrata il 26 gennaio 1994, con cui Berlusconi promette di “occuparsi della cosa pubblica”, resta ancora oggi uno dei simboli più forti di un cambiamento che ha inciso profondamente sul modo di fare politica in Italia.