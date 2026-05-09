Bonus Bollette 2025, dal Comune di Lecce un aiuto concreto di 400 euro per le famiglie fragili

La Giunta comunale di Lecce ha dato il via libera a una nuova misura straordinaria di sostegno economico pensata per contrastare il peso delle utenze domestiche sui bilanci dei cittadini più vulnerabili. Il provvedimento, promosso dall’Assessore al Welfare Andrea Guido, mira a offrire un sollievo immediato alle famiglie che si trovano in condizioni di fragilità sociale ed economica.

La misura prevede l’erogazione di un contributo diretto una tantum di 400 euro. La somma è destinata specificamente al pagamento delle fatture di luce e gas relative all’anno 2025.

A differenza di precedenti interventi, l’amministrazione ha optato per criteri di accesso più flessibili e inclusivi, con l’obiettivo di intercettare una platea più ampia di beneficiari.

Il contributo non sarà a pioggia, ma verrà gestito tramite un bando pubblico di prossima pubblicazione. I punti cardine per l’assegnazione saranno la situazione ISEE, il parametro principale per attestare la condizione economica del nucleo; l’inclusività, i criteri aggiornati per non escludere chi si trova in zone “grigie” di povertà e priorità Sociali, una corsia preferenziale sarà riservata alle famiglie con persone con disabilità o in condizioni di particolare vulnerabilità accertata.

“In un momento storico in cui il caro vita morde e le bollette pesano come macigni, abbiamo scelto di non voltarci dall’altra parte,” dichiara l’Assessore al Welfare Andrea Guido. “Fare welfare significa ascoltare i bisogni reali. Sono fiero di questo primato nazionale che parla di solidarietà concreta: continuerò a lavorare per una città che non lascia indietro nessuno.”