Al via a Veglie il corso per ispettori ambientali volontari, più tutela per il territorio

È ufficialmente iniziato a Veglie il percorso formativo dedicato ai futuri Ispettori Ambientali Volontari. L’iniziativa rappresenta un passo concreto dell’amministrazione per rafforzare il presidio del territorio e promuovere una cultura della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente.

Ad aprire i lavori è stata il Sindaco Mariarosaria De Bartolomeo, che ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione dei cittadini: “Il ruolo dei volontari è fondamentale per la salvaguardia del decoro urbano. La loro presenza aiuterà a diffondere comportamenti responsabili e a far sentire ogni cittadino partecipe della cura del bene comune.”

Il Comandante della Polizia Locale, Andrea Zacà, ha poi sottolineato come la sinergia tra istituzioni e comunità sia il pilastro per garantire controlli efficaci e una gestione puntuale delle criticità ambientali.

All’incontro ha partecipato l’Assessore all’Ambiente Gianni Rollo, ribadendo l’impegno del Comune nelle politiche sostenibili. Gli aspetti tecnici e gli obiettivi didattici sono stati illustrati da Cosimo Saponaro (Funzionario Ufficio Ambiente) che ha illustrato il calendario delle attività e le finalità del corso e Francesco Conversano (Responsabile AXA) che ha focalizzato l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della responsabilità condivisa.

Il programma formativo è stato progettato per fornire competenze complete attraverso moduli teorici e pratici. I partecipanti approfondiranno tematiche chiave, tra cui normativa ambientale vigente; corretta gestione dei rifiuti; tecniche di monitoraggio del territorio e procedure ufficiali di segnalazione delle criticità.

Al termine della formazione, gli ispettori opereranno in supporto alla Polizia Locale, svolgendo funzioni di vigilanza e promozione di buone pratiche ambientali.

L’iniziativa non è un evento isolato, ma si inserisce in una strategia di partecipazione civica volta a costruire una rete di cittadini attivi. L’entusiasmo mostrato dai corsisti conferma il forte legame tra la comunità di Veglie e il proprio territorio, trasformando l’impegno individuale in una risorsa collettiva per un futuro più pulito e vivibile.