Lavoro stagionale a Nardò, bando per le aziende agricole per l’accoglienza a Boncuri

L’amministrazione comunale di Nardò rinnova il suo impegno per la gestione etica del lavoro in agricoltura. È stato infatti pubblicato l’avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte delle imprese agricole del territorio per l’adesione al modello di accoglienza presso la foresteria regionale di Boncuri.

L’iniziativa punta a coniugare il sostegno al comparto agricolo locale con la garanzia di condizioni dignitose per i lavoratori stagionali, contrastando il fenomeno del caporalato e promuovendo la regolarità lavorativa e la tutela sociale durante la stagione estiva.

L’avviso si rivolge alle aziende agricole disponibili ad assumere — con regolare contratto — lavoratori stagionali stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, ma privi di un domicilio idoneo. L’adesione permette ai lavoratori di accedere ai servizi della foresteria comunale e alle prestazioni messe in campo dal Comune di Nardò e dalla Regione Puglia.

Alle imprese aderenti è richiesta una compartecipazione economica ai costi di gestione, denominata DISA. Il contributo è fissato in 100 euro al mese per lavoratore (pari a 25 euro settimanali). il pacchetto di servizi garantito è ampio e mira a sollevare l’azienda da oneri logistici complessi, assicurando al contempo il benessere della manodopera e include accesso alla foresteria e accoglienza abitativa temporanea; check-up socio-sanitario in ingresso e visite mediche obbligatorie; fornitura di pasti giornalieri; servizio di trasporto e orientamento ai servizi territoriali e profilazione, verifica amministrativa e orientamento lavorativo.

Le aziende hanno due modalità per aderire: comunicare direttamente i nominativi dei lavoratori che intendono assumere e richiedere un servizio personalizzato di profilazione e selezione del personale, gestito direttamente dall’ARPAL (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro).

L’accesso alla foresteria di Boncuri sarà garantito con priorità ai lavoratori delle aziende che avranno formalizzato la manifestazione di interesse, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il testo integrale dell’avviso, contenente i modelli di domanda e i dettagli sulle modalità di invio, è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Nardò.

Le domande devono pervenire entro le ore 10:00 del 18 maggio 2026.