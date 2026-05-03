Difendere la vita oltre la prevenzione: l’appello di Democrazia Popolare contro la sterilizzazione tardiva

Anche nel Salento si attiva una nuova battaglia etica che accende il dibattito sul benessere animale e sulla responsabilità dell’uomo verso le creature più vulnerabili. Raffaele Longo, referente di Democrazia Popolare, ha lanciato un appello accorato che scuote le coscienze di proprietari, volontari e professionisti del settore veterinario: fermare la sterilizzazione di cani e gatti quando la gravidanza ha superato le tre settimane.

Il confine sottile tra prevenzione e vita formata

Secondo Longo, esiste un limite temporale che non dovrebbe mai essere valicato. Se la sterilizzazione è universalmente riconosciuta come lo strumento principale per il contrasto al randagismo, l’iniziativa di Democrazia Popolare pone l’accento sulla scelta etica legata ai tempi della gestazione.

​”Se dimostri di amare gli animali, ora fai il passo decisivo. Superate le 3 settimane, non stiamo più parlando di prevenzione, ma di vita già formata,” afferma con fermezza Longo.

La denuncia: una pratica “disturbante”

​Il cuore della questione risiede nella gestione delle gravidanze avanzate. A tre settimane, i feti iniziano a sviluppare sensibilità e funzioni vitali. Intervenire chirurgicamente in questa fase significa, secondo il referente salentino, interrompere un processo biologico già in stato avanzato.

​L’iniziativa mette in luce tre criticità fondamentali sollevate dal movimento:

​Etica e Morale: l’interruzione di una vita in formazione viene vista come un atto che lede il diritto fondamentale alla vita degli animali non ancora nati.

​Mancanza di trasparenza: viene segnalato il rischio che molti proprietari non siano pienamente informati sulle implicazioni reali dell’intervento e sullo stato di sviluppo dei cuccioli al momento della sterilizzazione.

​Interessi economici: la denuncia tocca anche il tema della gestione clinica, paventando che, in alcuni casi, logiche di profitto possano prevalere sul benessere animale e sulla deontologia.

La proposta: una legge per la tutela dei nascituri

Democrazia Popolare non si limita alla protesta, ma avanza una proposta legislativa concreta: vietare la sterilizzazione delle gatte (e delle cagne) dopo le tre settimane di gravidanza, salvo nei casi di accertato e imminente pericolo di vita per la madre.

L’obiettivo è l’adozione di protocolli rigorosi che garantiscano il rispetto della vita e promuovano una cultura di integrità. Non si tratta solo di una questione veterinaria, ma di un principio di civiltà che chiama in causa la sensibilità di un’intera comunità.

Come sostenere l’iniziativa

La battaglia di Raffaele Longo e Democrazia Popolare passa anche attraverso il web. È stata infatti lanciata una petizione sulla piattaforma Change.org per chiedere un intervento normativo e sensibilizzare l’opinione pubblica.

​”Non sprecare l’opportunità di fare la differenza prima che sia troppo tardi”, conclude Longo.

​Per chi volesse approfondire o aderire alla causa, è possibile firmare la petizione al seguente link:

🔗 Firma qui:

No alla sterilizzazione delle gatte gravide

https://www.change.org/nosterilizzazionegattegravite