Primo Maggio nel Salento: il Lavoro dignitoso al centro della sfida tra IA e contrasto ai “contratti pirata”

In occasione della Festa dei Lavoratori 2026, il messaggio che arriva dalle segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil Lecce è chiaro e senza sconti: il lavoro deve tornare a essere il pilastro della democrazia e della coesione sociale. Con l’intervento intitolato “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”, i leader sindacali territoriali tracciano la rotta per un Salento che vuole uscire dalle secche della precarietà.

Un appello alla pace e all’unità

Tommaso Moscara (Cgil), Ada Chirizzi (Cisl) e Mauro Fioretti (Uil) aprono la loro riflessione con un richiamo alla responsabilità civile: in un’epoca segnata da conflitti globali e politiche di riarmo, il mondo del lavoro deve farsi “costruttore di pace”. La solidarietà e l’unità sindacale diventano così l’unico argine possibile contro le ripercussioni economiche che gravano su famiglie e imprese.

​La piaga del dumping contrattuale nel Salento

​Il cuore della nota sindacale affonda nelle criticità specifiche del territorio salentino. Viene lanciato un allarme rosso sul lavoro precario, insicuro e sottopagato.

Contratti Pirata: il fenomeno dei contratti sottoscritti da sigle poco rappresentative è in crescita anomala in provincia di Lecce, specialmente nel settore del turismo, ma anche nel commercio e nell’artigianato.

Concorrenza sleale: questi accordi non solo sfruttano i lavoratori tagliando retribuzioni e diritti, ma danneggiano le aziende virtuose che rispettano le regole, inquinando il mercato.

Irregolarità diffuse: dai part-time involontari all’abuso di deroghe sui contratti a termine, il sindacato chiede un’inversione di rotta immediata per evitare che queste asimmetrie si radichino definitivamente nel tessuto locale.

​Il ruolo del PES: sinergia contro lo sfruttamento

Per combattere queste derive, Moscara, Chirizzi e Fioretti indicano una strada precisa: la cooperazione istituzionale. Il Partenariato Economico e Sociale (PES) di Lecce, sostenuto da Prefettura e Provincia, viene citato come un’esperienza cruciale.

​”Solo una regia comune tra istituzioni, sindacati e attori economici può governare le trasformazioni in atto, garantendo che lo sviluppo del territorio non lasci indietro nessuno”, sottolineano i segretari.

L’Intelligenza Artificiale: una nuova frontiera di diritti

L’articolo volge lo sguardo al futuro, affrontando il tema dell’Intelligenza Artificiale. Per i sindacati leccesi, l’innovazione non deve tradursi in dequalificazione o perdita di diritti. La sfida è governare l’algoritmo attraverso la contrattazione:

​- Definire nuove tutele che proteggano la dignità della persona.

​- Trasformare la tecnologia in uno strumento di emancipazione e non di oppressione.

La ricetta per il futuro del Salento è contenuta in tre punti chiave: nuove politiche industriali, investimenti mirati e stabilità contrattuale. L’appello finale è un ritorno ai fondamentali della Costituzione: un’occupazione di qualità è l’unico motore capace di generare vera giustizia sociale e benessere per l’intera comunità salentina.