Poste Italiane, riapre l’ufficio di Surbo in Piazza Aldo Moro

L’ufficio postale di Surbo, situato in Piazza Aldo Moro n. 10, ha ufficialmente riaperto i battenti. Dopo un periodo di chiusura necessario per importanti interventi di ristrutturazione, la sede torna operativa con una veste completamente rinnovata e una gamma di servizi digitali e burocratici senza precedenti.

La trasformazione della sede di Surbo rientra nel quadro nazionale di “Polis”, l’ambiziosa iniziativa di Poste Italiane nata per favorire la coesione economica e sociale nei comuni con meno di 15mila abitanti. L’obiettivo è trasformare gli uffici postali nella “casa dei servizi digitali”, riducendo le distanze tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Non si tratta solo di un restyling estetico, ma di un intervento profondo volto all’efficienza e all’accoglienza. Tra le principali migliorie apportate figurano nuova illuminazione a LED a basso impatto energetico; nuova pavimentazione e installazione di arredi ergonomici progettati per facilitare l’accesso ai servizi e realizzazione di due nuove postazioni ribassate con sedute dedicate e una sala consulenza per garantire privacy e comfort.

La vera rivoluzione riguarda l’offerta dei servizi. Oltre alle tradizionali operazioni postali, finanziarie e assicurative, i cittadini di Surbo possono ora usufruire di sportelli multifunzione per richiesta del cedolino della pensione, della Certificazione Unica (CU) e del modello “OBIS M”M e rilascio di certificati anagrafici e di stato civile. Infine è possibile presentare direttamente in ufficio la richiesta di rilascio e rinnovo del passaporto.