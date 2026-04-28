Asl Lecce, prevenzione gratuita per la Giornata Mondiale dell’Asma

L’Asl Lecce rinnova il suo impegno per la salute respiratoria dei più giovani aderendo alla Giornata Mondiale dell’Asma, prevista per il 5 maggio. L’iniziativa, promossa dalla SIMRI (Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili), mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’asma, la patologia cronica più diffusa in età pediatrica.

Per l’occasione, le strutture ospedaliere di Gallipoli, Scorrano e Lecce apriranno le porte per offrire consulti e test diagnostici gratuiti, tra cui la spirometria, strumento fondamentale per il monitoraggio della capacità polmonare.

Le attività sono rivolte a bambini e adolescenti e prevedono modalità di accesso specifiche per ogni presidio.

Ospedale di Gallipoli – 5 Maggio

Presso l’Ambulatorio di Allergologia e Pneumologia (Reparto di Pediatria, II piano, scala D):

Orari: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30.

Servizio: Spirometrie gratuite per ragazzi dai 6 ai 15 anni .

Come prenotare: Chiamare lo 0833 270678 (lun-ven, ore 9-13) o inviare una mail a [email protected] con oggetto “prenotazione per la giornata mondiale dell’asma”.

Ospedale di Scorrano – 5 Maggio

Presso l’Ambulatorio di Allergologia del Reparto di Pediatria:

Orari: dalle 8:00 alle 12:00.

Servizio: Spirometrie gratuite per la fascia d’età 6-15 anni .

Come prenotare: Contattare i numeri 0836 420567 oppure 0836 450563 (lun-ven, ore 9-13).

Ospedale Vito Fazzi di Lecce – 14 Maggio

Presso il Day Service del Reparto di Pediatria:

Orari: dalle ore 14:00.

Servizio: Valutazioni pneumologiche complete (visita specialistica + spirometria) per bambini con sintomi sospetti senza diagnosi precedente.

Come accedere: La prenotazione avviene esclusivamente tramite il proprio Pediatra di Libera Scelta.

L’asma, se non diagnosticata correttamente, può limitare fortemente le attività quotidiane e sportive dei ragazzi.

“L’asma è una delle patologie croniche più diffuse in età pediatrica e, se non adeguatamente gestita, incide significativamente sulla qualità della vita,” sottolinea Carmelo Perrone, Direttore del Dipartimento materno infantile della ASL Lecce. “Offrire strumenti semplici e non invasivi come la spirometria è fondamentale per diffondere una corretta cultura sanitaria.”

Anche il Commissario straordinario, Stefano Rossi, evidenzia il valore strategico dell’iniziativa: “Queste attività promuovono una sanità proattiva e vicina ai cittadini, capace di intercettare precocemente i bisogni di salute a partire dall’infanzia, rafforzando l’integrazione tra ospedale e territorio.”