Pronto il calendario dei controlli di maggio: ecco dove trovare autovelox e telelaser

A maggio i salentini non riescono a resistere al “richiamo” del mare. Non appena le temperature lo concedono, le spiagge e le località balneari iniziano ad animarsi di persone. Non sarà così quest’anno, sia perché la primavera si sta facendo desiderare (la prima ondata di caldo è prevista proprio a inizio mese) sia per le restrizioni anti-Covid imposte per frenare la diffusione del virus. Le strade, quindi, non si riempiranno di macchine dirette sulla costa, ma saranno comunque controllate dagli occhi elettronici. Puntuale come ogni mese, la Polizia Provinciale ha diffuso il calendario dei controlli che saranno effettuati tramite autovelox e telelaser.

Nel piano vengono indicate tutte le strade di competenza di Palazzo dei Celestini che saranno “sorvegliate” dai temutissimi sistemi che non accettano errori al volante, soprattutto quelli che riguardano la velocità, né fanno sconti. Attenzione anche alla postazione fissa, quella sulla provinciale Lecce-Novoli, attiva tutti i giorni, festivi compresi, ventiquattro ore su ventiquattro.

Come sempre, è possibile scaricare in calendario dei controlli in formato pdf. cliccando qui. L’occasione risulta propizia per ricordare a chi si mette al volante di guidare sempre con prudenza, rispettando i limiti di velocità imposti e tutte le regole del Codice della Strada. Forse ai più potrebbe sembrare una ripetizione scontata, ma in casi come questi non lo è mai. La sicurezza, del resto, non sarà mai banale e ripetitiva.