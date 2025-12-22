Donato al reparto di Terapia Intensiva Neonatale del “Vito Fazzi” un video laringoscopio

Ottimo successo di pubblico e di critica per il concerto del Lions Club Lecce Messapia svoltosi al Teatro Apollo il 19 dicembre e finalizzato alla donazione a favore della Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce di un video laringoscopio, strumento avanzato per le manovre di intubazione dei neonati.

Il concerto, appuntamento ormai consolidato nel calendario delle iniziative del Club, ha registrato una partecipazione sentita e numerosa, confermando come la musica possa essere uno strumento efficace di coinvolgimento e solidarietà. Sul palco la performance della “Symphony & Soul – Orchestra Classic Pop Blues”, diretta da Lucia Rizzello, con la direzione artistica di Luigi Bisanti e gli arrangiamenti di Luigi Botrugno, ha dato vita a un vero e proprio melting pot musicale, capace di intrecciare musica pop, blues e sonorità popolari.

Accanto alle voci soliste di Federica Memmola, Ray Campa, Giusy Colì e Pino Ingrosso, la serata ha regalato al pubblico un ricordo speciale di Ornella Vanoni e un intenso omaggio a Renato Zero, con l’interpretazione di alcuni suoi brani da parte di Daniele Quartapelle, vincitore del “Tali e Quali Show” nel 2022. Ospite della serata anche il ballerino internazionale e maestro di tango Carlos Estigarribia, che ha estasiato il pubblico insieme a Silvia Vespucci.

Il concerto si è concluso in un clima di grande partecipazione emotiva con “Calinitta”, danza e musica popolare tipica del Salento, a suggello di una serata che ha saputo unire qualità artistica, identità territoriale e impegno solidale.

L’iniziativa si è svolta con il patrocinio del Comune di Lecce e del Conservatorio “Tito Schipa”, in collaborazione con l’associazione “Cuori e mani aperte” di don Gianni Mattia e “Figli in Paradiso – Ali tra cielo e terra” di Virginia Campanile, con l’obiettivo di sostenere concretamente un reparto che rappresenta un presidio essenziale per il territorio e per le famiglie che vivono momenti di particolare fragilità.

“Questo risultato è il frutto di un lavoro corale – afferma la presidente Nadia Gala – che ha visto insieme soci, artisti, partner, sponsor e pubblico, sapientemente ispirati dal nostro responsabile e direttore artistico dell’evento Silvio Quarta. Il Concerto di Natale non è solo un evento culturale, ma un gesto concreto di attenzione verso la comunità. Trasformare la partecipazione in un aiuto reale è il senso più autentico del nostro impegno come Lions”.

“Il video laringoscopio – spiega il Maurizio Petracca, dirigente medico dell’Utin e socio del Club – consente di visualizzare la trachea del neonato durante le manovre di intubazione, operazione cruciale per fornire assistenza ventilatoria meccanica ai neonati, in particolare quelli sottopeso o con difficoltà respiratoria. Lo strumento rappresenta un notevole passo in avanti tecnico perché permette agli operatori di avere una visione esterna su schermo, facilitando l’intubazione e riducendo i rischi associati a procedure così invasive. Inoltre, ha un’importante valenza didattica: consente ai medici di osservare in tempo reale come praticare correttamente la manovra di intubazione, migliorando sicurezza, formazione e qualità delle cure”.