Contrasto alla Povertà Sanitaria nel Salento, illustrati i risultati del Progetto PNES

Un bilancio di attività, servizi attivati e una rete territoriale sempre più strutturata per garantire l’accesso ai servizi sanitari e socio sanitari alle persone in condizioni di vulnerabilità socio- economica attraverso il progetto PNES – Programma Nazionale “Equità nella Salute” 2021-2027, area di intervento Contrastare la povertà sanitaria.

È quanto avvenuto oggi nel Polo Didattico della Asl Lecce dove sono stati illustrati i risultati raggiunti, il modello organizzativo adottato e le prospettive future del progetto di cui Asl Lecce è beneficiaria che vede il Ministero della Salute quale Autorità di Gestione e l’INMP – Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – come Organismo Intermedio. L’obiettivo è abbattere le barriere di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari per le persone che, per condizioni economiche e sociali, incontrano maggiori difficoltà nel prendersi cura della propria salute.

Il progetto si rivolge a persone con basso reddito (Isee Inferiore a 10.000 euro), migranti, senza fissa dimora, comunità RSC (rom, sinti e caminanti), cittadini stranieri con codice STP e ENI, persone esenti per reddito, persone in condizioni di indigenza attestata dai Servizi Sociali, persone in condizioni di disagio socioeconomico.

Nel territorio della provincia di Lecce sono già attivi tre ambulatori medici e quattro ambulatori odontoiatrici di prossimità che offrono gratuitamente visite mediche, anche specialistiche, cure odontoiatriche e farmaci di fascia A e C. In arrivo, nei prossimi mesi, due motorhome.

L’incontro ha rappresentato anche un momento di confronto tra istituzioni ed enti del territorio, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la rete di supporto e ampliare il numero dei beneficiari.

“Con il progetto PNES – area Contrastare la povertà sanitaria – aggiungiamo una quarta ‘E’ alle tre ‘E’ della buona amministrazione: accanto a economicità, efficienza ed efficacia, affermiamo con forza anche il principio di equità. Esistono persone che spesso sfuggono ai nostri radar: cittadini in condizioni di vulnerabilità socio-economica di cui ci si occupa meno. La partecipazione a questo progetto, che prevede un finanziamento complessivo di 7 milioni e 600 mila euro, ci consente di intercettare chi ha difficoltà ad accedere alle cure. Non si tratta solo di persone che rinunciano a curarsi, ma anche di una platea che spesso non dispone delle informazioni necessarie per orientarsi nel sistema sanitario: gli ultimi, ma anche i penultimi. Ad oggi sono state già erogate 520 prestazioni tra ambulatori medici e odontoiatrici e sono stati distribuiti farmaci di fascia A e C, anche grazie alla collaborazione con gli enti del Terzo Settore. È su questo solco di equità, inclusione e lavoro di rete che intendiamo proseguire” ha dichiarato il Direttore Amministrativo Yanko Tedeschi.

Un asse strategico del progetto è rappresentato dal percorso di engagement del territorio, sviluppato attraverso la metodologia della co-progettazione. Due i principali ETS di riferimento: Fondazione di Comunità del Salento e FIA Puglia, con una rete di partenariato formalmente sottoscritta da 31 Enti, comprendente soggetti pubblici e realtà del privato sociale, con l’obiettivo di favorire l’integrazione degli interventi e l’intercettazione precoce dei bisogni sanitari.