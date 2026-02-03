“Matematica al femminile”, conclusa con successo a Tricase la gara a squadre per le Olimpiadi 2026

In un clima di festa e di grande partecipazione, le Scuderie di Palazzo Gallone, a Tricase, hanno ospitato le fasi distrettuali a squadre delle Olimpiadi della Matematica 2026, promosse e organizzate su tutto il territorio nazionale dall’Università di Genova e dall’Unione Matematica italiana (UMI), su delega del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Sette squadre femminili di altrettante scuole superiori salentine, due squadre in più rispetto allo scorso anno a dimostrazione del crescente interesse verso le discipline STEM, si sono confrontate a colpi di calcoli e formule per risolvere i 21 quesiti a difficoltà crescente nel corso delle due ore di gara valide per l’accesso alle finali nazionali previste per il 9 maggio a Cesenatico.

Queste le scuole partecipanti alla competizione svoltasi il 30 gennaio scorso, in contemporanea in tutta Italia: IISS”E. Medi” di Galatone (prima partecipazione), Liceo “P. Colonna” di Galatina (prima partecipazione), Licei “L. da Vinci” e “F. Capece” di Maglie, il Liceo “G. Stampacchia” di Tricase e Licei scientifici ”Banzi-Bazoli” e “C. De Giorgi” di Lecce.

Nel Salento, la gara tra le studentesse, (ogni squadra era composta da 7 ragazze, tra cui una con il ruolo di capitana ed una con il ruolo di consegnatrice), è stata organizzata dalla sezione provinciale UMI, con la sua responsabile Maria Giuseppina Greco,

Nell’ottica di promozione della parità di genere nelle discipline scientifiche, la gara delle Olimpiadi della Matematica è stata inserita nell’iniziativa più ampia “Matematica al Femminile: esplorando l’infinito potenziale”, promossa con il patrocinio e il contributo della Provincia di Lecce, della Consigliera di Parità provinciale e della Commissione Pari opportunità provinciale.

L’iniziativa, inoltre, è stata organizzata in collaborazione con Comune di Tricase, Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento, Associazione femminile Inner Wheel Club di Lecce e Inner Wheel Club di Tricase – S. Maria di Leuca.

Hanno assistito con entusiasmo alla gara la rappresentante provinciale dell’Unione Matematica Italiana (UMI) Maria Giuseppina Greco, il sindaco di Tricase Antonio De Donno, la consigliera provinciale Chiara Vantaggiato, la presidente della Commissione Pari Opportunità provinciale Anna Toma, il rappresentante del Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università del Salento Rocco Chirivì, la Presidente dell’Inner Wheel Club Tricase-S. Maria di Leuca Anna Rita Coluccia Musio e la Vice Presidente dell’Inner Wheel Club di Lecce Maria Rita Stasi Pascariello.

Al termine della competizione, sono state premiate tutte e sette le squadre partecipanti. In particolare, hanno ricevuto una medaglia, un attestato di partecipazione e un gadget, le prime tre classificate del Liceo “L. da Vinci” di Maglie (1^ classificato), Liceo “F. Capece” di Maglie (2^ classificato), Liceo “G. Stampacchia” (3^ classificato).

Quindi, è stata premiata la squadra “ospite” del Liceo scientifico “C. De Giorgi” (medaglia, attestato e gadget), entrata di diritto alla finale nazionale di Cesenatico. Tale scelta da parte degli organizzatori nazionali è derivata dal fatto che la capitana titolare della squadra del Liceo “De Giorgi” Alice Gemma (già vincitrice della medaglia d’oro individuale nel 2025), nelle stesse ore della gara di Tricase era a Pisa per uno stage di allenamento, quale componente titolare della Nazionale italiana che parteciperà alle Olimpiadi Europee Femminili di Matematica (EGMO), in programma in Francia, a Bordeaux, dal 9 al 15 aprile prossimi.

Le altre scuole premiate sono state l’IISS “E. Medi” di Galatone, il Liceo scientifico “Banzi” di Lecce ed il Liceo “P. Colonna” di Galatina (attestato e gadget ad ogni componente delle tre squadre).