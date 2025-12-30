Maxi sequestrato di capi di abbigliamento falsi e prodotti nocivi per la salute, segnalate 18 persone

Durante le Festività natalizie, le Fiamme Gialle del Comando provinciale di Lecce, hanno intensificato i controlli a tutela dei consumatori, mirati al contrasto della commercializzazione illecita di prodotti con marchi contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute .

In particolare, nel corso dei servizi di controllo economico del territorio, i militari del Gruppo Lecce, all’interno di un deposito ubicato nel capoluogo e nella disponibilità di due persone di origini senegalesi, hanno rinvenuto e sottoposto a vincolo penale oltre 1.500 capi di abbigliamento, riportanti noti marchi come Prada, Nike, Adidas, Air Jordan, Mc Queen, Louis Vuitton, D-squared, Moncler, Gucci, in quanto ritenuti contraffatti.

Mentre i finanzieri della Compagnia di Gallipoli, all’interno di un’attività a Soleto hanno individuato e sotto posto a sequestro penale 4.000 giocattoli contraffatti.

Inoltre nel territorio di competenza tutti i reparti del Corpo, hanno sottoposto a vincolo amministrativo oltre 29.500 prodotti, in prevalenza articoli natalizi, ritenuti insicuri per la salute, in quanto privi dei requisiti di conformità e sicurezza previsti dal codice del Consumo.

18 in totale le persone segnalate alla Procura della Repubblica e alle Autorità Amministrative competenti, in relazione alle ipotesi di reato di ricettazione, contraffazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ovvero insicuri per la salute per i quali, in attesa di sentenza di condanna definitiva, trova applicazione il principio della presunzione di innocenza.

Sono, inoltre, al vaglio della Guardia di Finanza le eventuali violazioni di natura doganale e tributaria.