Paura nella notte a Matino, bomba esplode davanti all’abitazione di un ex Consigliere Regionale

Paura nella notte a Matino, dove un ordigno è stato fatto esplodere davanti all’abitazione di Mario Romano, ex consigliere regionale della Puglia.

Secondo una prima ricostruzione da parte degli inquirenti, il gesto si è compiuto intorno all’una, quando ignoti hanno cavalcato il muro di cinta della proprietà, piazzato l’ordigno a ridosso di una delle porte d’ingresso dell’abitazione e fatto esplodere la bomba, per poi fuggire via facendo perdere le proprie tracce.

La deflagrazione ha danneggiato infissi e arredamenti interni.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri e i militari del Reparto Artificieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso.