Furti nelle scuole a Lecce, sventato colpo al “Presta-Columella”. Arrestato un giovane

Non si placa l’ondata di micro-criminalità che sta colpendo gli istituti scolastici del capoluogo salentino. Nella nottata appena trascorsa, un nuovo episodio ha interessato l’IISS “Presta-Columella” di via Vecchia Copertino a Lecce. Questa volta, però, il tempestivo intervento delle guardie giurate ha permesso di fermare un sospettato e sequestrare l’attrezzatura da scasso.

Superata abbondantemente la mezzanotte, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca l’una, infatti, i sistemi di sicurezza dell’istituto hanno inviato segnali d’allarme alla sala operativa di un istituto di Vigilanza e, a questo punto, le pattuglie sono state inviate sul posto per verificare la situazione.

Al loro arrivo, gli agenti hanno riscontrato evidenti segni di effrazione

A differenza di altri recenti episodi che hanno visto i ladri fuggire, l’epilogo di questa notte è stato differente, in quanto è stato bloccato un giovane sospettato di essere coinvolto nel tentativo di furto.

Nelle immediate vicinanze dell’istituto è stata rinvenuta un’autovettura con all’interno i attrezzi da scasso

Oltre alle pattuglie della vigilanza privata, sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso.