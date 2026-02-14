Rapina in una tabaccheria di Chiesanuova, in carcere 21enne di Galatina

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallipoli hanno arrestato un 21enne di Galatina, ritenuto presunto autore di una rapina aggravata con lesioni personali consumata alla fine di dicembre nel bar-tabacchi di Chiesanuova, frazione di Sannicola.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, è giunta a poco più di un mese dai fatti. L’arresto rappresenta l’esito di un’attività investigativa rapida e accurata condotta dai militari della Compagnia di Gallipoli, che hanno identificato il sospetto grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e al confronto con le testimonianze raccolte sul posto.

Tali accertamenti hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica del reato, confermando la responsabilità del giovane per la rapina con coltello ai danni del titolare del locale. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 21enne, con il volto coperto da un cappuccio e armato di coltello, si sarebbe introdotto nel bar-tabacchi minacciando il proprietario per costringerlo alla consegna dell’incasso.

Il titolare, nel tentativo di opporre resistenza, ha riportato contusioni durante la colluttazione e ha successivamente fatto ricorso alle cure mediche, venendo dimesso con una prognosi di 10 giorni. Al termine delle formalità, il giovane è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, come disposto dal provvedimento cautelare.

Naturalmente, il procedimento è in fase preliminare e che le eventuali responsabilità dovranno essere accertate in sede processuale nel contraddittorio tra le parti.