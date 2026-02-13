Brucia nella notte un’Audi A4 a Galatone,indagano i Carabinieri

Non accenna a fermarsi il fenomeno degli incendi ai danni delle autovetture.

L’ultimo caso è avvenuto nella nottata appena trascorsa, quando, alle ore 02:10 circa, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, proveniente dal distaccamento di Gallipoli , è intervenuta nel Comune di Galatone per un incendio che ha interessato una Audi A4 Station Wagon, parcheggiata strada, in prossimità di un’abitazione.

Il personale dei Caschi Rossi ha provveduto tempestivamente alle operazioni di spegnimento dell’incendio e di messa in sicurezza dell’area interessata, evitando la propagazione delle fiamme e ulteriori danni a persone o cose.

Sul posto erano presenti i militari dell’Arma dei Carabinieri del Normdella Compagnia di Gallipoli, per gli adempimenti di competenza.