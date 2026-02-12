Vandali nelle scuole del Salento, nel mirino il Liceo “Da Vinci” di Maglie

Non si ferma l’ondata di criminalità che sta colpendo le istituzioni scolastiche della provincia di Lecce. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, si è verificato nella notte appena trascorsa a Maglie, dove ignoti hanno preso d’assalto il prestigioso Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”.

Il copione dell’irruzione ricalca quello già visto in altre zone del Salento. I malviventi, dopo essersi introdotti nella struttura, hanno danneggiato gli arredi e i distributori automatici. Le macchinette di bevande e snack sono state scassinate per impossessarsi del denaro contenuto all’interno.

Gli atti vandalici compiuti al “Da Vinci” e non sono isolati, ma seguono quelli all’Istituto Industriale “Fermi” di via Merine a Lecce e al Tecnico Professionale “Olivetti” di via Marugi.

Le forze dell’ordine sono già al lavoro per risalire all’identità dei responsabili. Sul posto, a Maglie, sono intervenute per i rilievi di rito. Sono al vaglio degli inquirenti le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza dell’istituto e delle telecamere di sicurezza poste nelle vie limitrofe.