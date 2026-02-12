Adottato un provvedimento di Dacur nei confronti di un 17enne

Il Questore della Provincia di Lecce, Giampietro Lionetti, ha emesso in questi giorni una serie di misure di prevenzione a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Tra queste, su proposta del Commissariato di Gallipoli, è stato adottato un Dacur nei confronti di un 17enne, responsabile di una condotta violenta.

Il 23 gennaio scorso, infatti, è stato sorpreso dagli agenti con un contenitore con all’interno hashish e ha reagito con violenza colpendoli. All’esito degli accertamenti ne era seguito l’arresto.

Dagli accertamenti è emerso che il giovane era già destinatario di un precedente Dacur notificato nel novembre 2024 e della durata di due anni. Considerata la reiterazione delle condotte e la pericolosità sociale del giovane, il Questore ha quindi emesso un ulteriore Dacur della durata di cinque anni, con divieto di accesso e di stazionamento presso gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande del Comune di Gallipoli.

Tra le misure di prevenzione adottate in questa stessa settimana vi è, inoltre, un avviso orale emesso nei confronti di uno straniero di 51 anni, condannato per guida in stato di ebbrezza alcolica e per guida senza patente. L’uomo, gravato da numerosi precedenti e da ripetute inosservanze di provvedimenti dell’Autorità, è stato formalmente ammonito dal Questore a mantenere una condotta conforme alla legge. In caso di ulteriori violazioni, potrà essere proposta nei suoi confronti l’applicazione di più incisive misure di prevenzione previste dalla normativa vigente.