Tenta di rapinare e colpisce un anziano con un pugno. Condannato a 6 anni

Condanna a 6 anni di reclusione e 1.500 euro di multa per Shaban Bilal, il 41enne di origini pakistane, che tentò di rapinare e fece cadere a terra un pugno violento alla nuca, Antonio Manno, 86enne di Lecce, lo scorso 29 gennaio, davanti alla tabaccheria Zonno in via Adriatica. La sentenza è stata emessa oggi dal giudice Pietro Baffa, al termine del processo per direttissima. Il giudice ha disposto anche il risarcimento del danno in favore della vittima, parte civile con l’avvocato Diego De Cillis.

Il pm aveva chiesto la condanna a 4 anni per l’imputato che rispondeva di tentata rapina e lesioni personali.

Durante la direttissima sono state ascoltate le persone che avevano assistito all’accaduto. I testimoni hanno ribadito le richieste minacciose di denaro rivolte ai passanti dallo Shaban. Ciò sarebbe avvenuto anche nei giorni precedenti all’aggressione dell’85enne. Come quella nei confronti di una mamma con un bambino che si salvò rifugiandosi in un condominio, ed è stata a sua volta ascoltata in udienza.

L’avvocato Andrea Imbriani, difensore del 41enne, ha chiesto una perizia psichiatrica. La richiesta è stata respinta, in quanto non supportata da documentazione clinica. Il giudice Baffa ha sottolineato nell’ordinanza, come l’uomo si è dimostrato assolutamente lucido nel corso dell’interrogatorio di convalida dell’arresto.

Va detto che durante l’udienza del 31 gennaio scorso, il 41enne ha dato vita ad intemperanze. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.

I fatti si sono verificati intorno alle 12.30 del 29 gennaio scorso, in via Adriatica. Secondo quanto accertato dagli agenti della Sezione volanti, coordinati dal pm Maria Vallefuoco, la vittima era stata colpita, dopo essersi rifiutata di consegnare del denaro all’aggressore.

L’anziano è stato trasportato in ospedale e dimesso con una prognosi di 30 giorni.

Ed in queste ore è arrivata la condanna dell’aggressore.