Paura nella notte a Magliano, cercano di incendiare il portone di un’abitazione. Caccia agli autori

Paura nella notte a Magliano, frazione di Carmiano, Ignoti hanno tentato di appiccare il fuoco al portone d’ingresso dell’abitazione di una donna, situata in via Strada Comunale Vecchia.
Secondo le prime ricostruzioni, gli autori del gesto avrebbero posizionato del liquido infiammabile a ridosso dell’ingresso principale della casa. Fortunatamente, le fiamme non si sono propagate: i malviventi, sono stati costretti alla fuga precipitosa, abbandonando sul posto il materiale incendiario.
Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, che hanno provveduto al sequestro dei reperti rinvenuti per sottoporli ad accertamenti.
La vittima è una donna che gestisce, un bar nel centro della frazione.