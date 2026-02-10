Vandali nella notte all’istituto Olivetti, danneggiati i distributori automatici

Dopo l’ultimo colpo messi a segno all’Industriale “Fermi”, l’ondata di furti nelle scuole di Lecce non si ferma e colpisce ora l’Itis “Olivetti” di via Marugi.

Nella nottata appena trascorsa, ignoti si sono introdotti nell’istituto scolastico forzando gli ingressi. Una volta all’interno, i malviventi hanno puntato dritti ai distributori automatici di snack e bevande.

Secondo le prime ricostruzioni, un distributore stato stato completamente scassinato, mentre, un secondo apparecchio presenterebbe pesanti segni manomissione.

La scoperta è avvenuta all’alba di stamattina, quando il personale scolastico si è recato presso il plesso per iniziare la giornata lavorativa.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Gli agenti hanno effettuato i rilievi di rito e per cercare tracce utili all’identificazione dei responsabili.

Al vaglio degli inquirenti ci sono ora le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona e all’interno del perimetro scolastico.